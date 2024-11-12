Стала известна личность осквернившего памятник воинам-освободителям в Судже

Фото: istockphoto/Paha_L
Российский журналист Алексей Стефанов раскрыл личность того, кто осквернил памятник советским воинам-освободителям в Судже Курской области. Им оказался гражданин Литвы Валдас Барткевичюс.
Фотография, на которой мужчина разрисовывает мемориал советским воинам, широко распространилась в интернете, напоминает MK.RU. По словам Стефанова, вандалом является литовец Барткевичюс, о котором стало известно ещё весной этого года. Тогда он принёс ведро с фекалиями к российскому посольству в Вильнюсе. Власти Литвы оштрафовали русофоба, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Стефанов подчёркивает, что Барткевичюс и подобные ему ждут поражения России, чтобы творить именно такие вещи на русской земле и по-своему решать «русский вопрос». Литовец продемонстрировал наглядный пример, до чего доходит русофобия у таких людей.
По сообщению прокуратуры, неизвестный маркером нанёс надпись на бюст советского воина-освободителя на мемориале в городе Суджа Курской области. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело о вандализме.
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Стефанов подчёркивает, что Барткевичюс и подобные ему ждут поражения России, чтобы творить именно такие вещи на русской земле и по-своему решать «русский вопрос». Литовец продемонстрировал наглядный пример, до чего доходит русофобия у таких людей.
По сообщению прокуратуры, неизвестный маркером нанёс надпись на бюст советского воина-освободителя на мемориале в городе Суджа Курской области. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело о вандализме.
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Александр Бойцов