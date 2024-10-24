В Великом Новгороде СК завёл дело против вандалов, которые изрисовали монумент Победы

Фото: Риа Новости/ Константин Чалабов
Следователи из Великого Новгорода возбудили уголовное дело по факту осквернения монумента Победы.
Известно, что 23 октября в Великом Новгороде на территории парка неизвестные написали слово «blood» (в переводе с английского — кровь) на памятнике в ознаменование победы Советского Союза над фашизмом.
Сейчас ведётся следствие, цель которого — установить личности причастных к осквернению монумента, сообщает Риа Новости.
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», — сообщает ведомство.
Сейчас ведётся следствие, цель которого — установить личности причастных к осквернению монумента, сообщает Риа Новости.
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Ольга Енгалычева