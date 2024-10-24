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В Великом Новгороде СК завёл дело против вандалов, которые изрисовали монумент Победы

СК завёл дело против вандалов, изрисовавших монумент Победы в Великом Новгороде
24 октября 2024, 14:50
Фото: Риа Новости/ Константин Чалабов

Фото: Риа Новости/ Константин Чалабов

Следователи из Великого Новгорода возбудили уголовное дело по факту осквернения монумента Победы.
Известно, что 23 октября в Великом Новгороде на территории парка неизвестные написали слово «blood» (в переводе с английского — кровь) на памятнике в ознаменование победы Советского Союза над фашизмом.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», — сообщает ведомство.



Сейчас ведётся следствие, цель которого — установить личности причастных к осквернению монумента, сообщает Риа Новости.

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Авиакомпания уволила пилота после жёсткой посадки самолёта в аэропорту Сочи
24 октября 2024, 15:39

Фото: istockphoto/Sitikka

Российская авиакомпания Smartavia уволила пилота, совершившего жёсткую посадку в сочинском аэропорту Адлер. В августе этого года лётчик допустил при приземлении касание хвостовой частью фюзеляжа самолета взлетной полосы.
Речь идёт о 57-летнем Олеге Ряполове, сообщает РБК. Он — опытный пилот, раньше летал в составе авиационной группы «Русские Витязи». Тем не менее, специальная комиссия, сообразуясь с результатами проведённого расследования, пришла к выводу, что командир экипажа воздушного судна Boeing 737-800 допустил серьёзный просчёт, ставший причиной критического авиационного инцидента.

Расследование, проведённое экспертами и техниками, показало, что причиной происшествия стали ошибки пилотирования, которые привели к отделению авиалайнера от взлётно-посадочной полосы (ВПП) после первого приземления. Самолёт словно «подпрыгнул». Отклонение Ряполовым штурвала привело к «задиранию носа» воздушного судна, из-за чего при повторном приземлении оно коснулось ВПП хвостовой частью.

Фото: istockphoto/rebius

Борт до сих пор находится в Сочи, у него многочисленные повреждения обшивки в задней части фюзеляжа. В пресс-службе компании подчеркнули, что профессия пилота предполагает ответственность за жизнь и здоровье пассажиров и экипажа, а также за сохранность вверенной ему техники. Это непосредственно зависит от его профессионального мастерства и налагает на него особые обязательства. Учитывая, что Ряполов уже имел ранее вынесенное ему дисциплинарное взыскание, лётчика решено было уволить.

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«Мать виновата»: знакомство в ночном клубе закончилось групповым изнасилованием россиянки, подробности
24 октября 2024, 14:08

Фото: iStock/Favor_of_God

Осенью 2011 года с жительницей Екатеринбурга Яной произошла страшная трагедия, о которой она решилась рассказать спустя 13 лет. Молодую девушку жестоко изнасиловали после ночного клуба. Однако общественность винит в произошедшем мать пострадавшей. Подробности – в материале «Радио 1».

Знакомство с плохой компанией


В 2009 году, после окончания школы, мать привезла Яну в Екатеринбург, где они поселились в небольшой однокомнатной квартире. Девушка мечтала стать стюардессой, но мама была против этой идеи и отправила ее на курсы для будущих администраторов салонов красоты. На этих курсах Яна познакомилась с девушкой, которая увлекалась ночными клубами. Постепенно подруга вовлекла Яну в этот образ жизни. В то же время отношения с мамой становились все более напряженными. Однажды, не выдержав постоянных нравоучений, Яна сбежала из дома.

Юная девушка оказалась в трудной ситуации и была вынуждена ночевать у знакомых, что в конечном итоге привело к тому, что она бросила учебу.
Фото: iStock/somkku

Знакомство, которое обернулось трагедией


Во время очередной гулянки в ночном клубе Яна встретила молодого человека, который предложил ей поехать на вечеринку за городом. Для Яны это казалось шансом найти укрытие на ночь. Однако, когда они прибыли на место, она с ужасом поняла, что оказалась среди десяти незнакомцев, включая как молодых людей, так и мужчин старше тридцати.

Вскоре новый знакомый Яны покинул компанию, оставив ее с семью незнакомыми мужчинами, которые по очереди изнасиловали ее. В какой-то момент девушке удалось сбежать.

Яне удалось добраться до одного из соседских домов. В тот момент, когда хозяин отворил дверь, девушку догнали обидчики. Яна пыталась объяснить мужчине, что произошло на самом деле, но насильники убеждали его, что просто нашли девушку на дороге и хотят помочь. Мужчина поверил им и вернул Яну обратно, попросив отвезти её в город. Девушку насильно посадили в машину и отвезли в злополучный дом. Насильники заявили Яне: «Если тебе дорога твоя и ее жизнь, лучше тебе молчать». На следующий день девушку отпустили.

Впервые о том, что произошло, девушка рассказала матери через несколько лет, но та ей не поверила.
«Мать виновата в том, что случилось. И странный мужчина, который видел испуганную женщину и здоровых мужиков, от которых она убежала, но поверил почему-то им», — недоумевают комментаторы.
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Десятки миллионов и 11 квартир, оформленных на жену: за что задержали экс-замминистра энергетики Яновского
24 октября 2024, 13:45

Анатолий Яновский (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В четверг, 24 октября, в Москве задержали бывшего замминистра энергетики РВ РФ Анатоля Яновского. Его подозревают в махинациях в угольной отрасли. Подробнее о причинах задержания в материале «Радио 1».
Анатолий Яновский был заместителем министра энергетики РФ более 20 лет. В ведомстве он курировал угольную отрасль и международную деятельность. В 2021 году его освободили от этой должности, и он перешёл в администрацию президента РФ, где занимался вопросами топливно-энергетического комплекса страны. Перед задержанием Яновский занимал должность первого вице-президента Академии горных наук.

Задержание Яновского


Экс-замминистра энергетики задержали рано утром в четверг. В его доме провели обыски, изъяли технику и документы. Также обыски проходят по всем адресам. Сам Яновский сейчас находится в СК на допросе. Уже сегодня в суд может поступить ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Летом текущего года из-за невыполненных работ по ликвидации шахт Кизеловского угольного бассейна в Пермском крае были задержаны директор госучреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Андрей Моисеенков, а также владелец компаний-подрядчиков Роберт Шагинян. Предполагается, что они дали показания против Яновского, после чего его задержали.


За что задержан Анатолий Яновский


Яновского подозревают в хищении бюджетных средств при ликвидации угольных шахт в Кузбассе. По госконтрактам планировали ликвидировать убыточные шахты. Тогда была выполнена только небольшая часть работ, которые провели некачественно, что привело к ухудшению экологической обстановки в регионе.

РЕН ТВ поясняет, что были размещены конкурсы на заказы по ликвидации нерентабельных шахт: снос построек, рекультивация территорий и другие работы. Выиграл все конкурсы владелец компаний-подрядчиков Роберт Шагинян, за что давал откаты. Таким образом, по факту большинство работ были выполнены только на бумаге. Предполагается, что Яновский мог знать о махинациях, занимая столь высокий пост.

Доход и имущество Яновского


На посту замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский зарабатывал порядка восьми миллионов рублей в год. При этом официальных доход его супруги был в 10 раз больше и составлял примерно 67–88 млн в год.

Последний раз Яновский декларировал свое имущество в качестве сотрудника министерства в 2020 году. Тогда, по данным Shot, у него в собственности был коттедж в Новой Москве площадью почти 1,3 тысячи квадратных метров, который располагался в поселении Воскресенское на участке размером 6,5 тысяч квадратов. Кроме того, он был владельцем квартиры площадью 186 метров. Автомобилей на Яновском зарегистрировано не было.

В 2022 году Яновский купил участок площадью 1000 квадратных метров в коттеджном посёлке «Белый берег» в Раменском городском округе.

Супруга замминистра энергетики РФ ездила на BMW X4, а в 2019 году на нее было записано 11 квартир. Сейчас она передвигается на Mercedes-Benz ML 300. На связь сегодня женщина не выходит.

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В Москве росгвардейцы задержали агрессивного постояльца гостиницы
24 октября 2024, 13:37

Анатолий Яновский (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В Восточном округе Москвы сотрудники вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии успокоили агрессивного гостя гостиницы, который находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал своей девушке, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
Сигнал тревоги поступил из гостиницы на улице Гастелло. Администратор сообщила прибывшим росгвардейцам, что гость грубо нарушал правила проживания и угрожал своей спутнице.

«Девушка пришла ближе к вечеру, попросила вызвать наряд потому что её убивают» — рассказала администратор отеля.
Сотрудники Росгвардии оперативно пресекли противоправные действия мужчины, который проявлял агрессию. 34-летний нарушитель спокойствия был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов.

Девушка не пострадала, а росгвардейцы отправились на следующее задание.

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В Москве мигрант проник в квартиру пенсионерки и до смерти избил её
В Москве задержали мужчину, проникшего в квартиру пенсионерки и убившего её
24 октября 2024, 12:49

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве 39-летний мигрант проник в квартиру пенсионерки и убил её. Об этом ГУ Следственного комитета РФ по столице сообщило в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что это произошло 19 октября. Гражданин Киргизии проник в квартиру на Открытом шоссе и напал на пенсионерку. Он нанёс ей множество ударов по голове и телу. Женщину экстренно госпитализировали, однако врачам не удалось спасти её жизнь.

В СК подчеркнули, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности жилища и убийстве, совершённом из хулиганских побуждений.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные мероприятия. В скором времени ему предъявят обвинение, после чего следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.

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#смерть
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Hürriyet: В аэропортах Турции объявлен оранжевый уровень террористической угрозы
24 октября 2024, 12:26

Фото: istockphoto/ilona titova

Во всех турецких аэропортах уровень тревоги подняли до «оранжевого». Причиной этого является возможность совершения новых террористических актов после того, что произошёл накануне в Анкаре.
Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet. В публикации прямо указывается, что меры безопасности в воздушных гаванях страны усилены из-за того, что террористические группировки имеют планы совершать свои кровавые акции именно в аэропортах. Авторы материала пишут, что все автомобили, въезжающие на парковки около аэровокзалов, тщательно досматриваются. Сотрудники охраны и полиция проверяют документы и внепланово досматривают багаж пассажиров, которые вызывают хотя бы малейшие подозрения. Тех, кто намеревается воспользоваться авиаперелётом, просят прибывать в аэропорт минимум за три часа до рейса.

Напомним, накануне в столице Турции взрыв произошёл около здания корпорации TUSAŞ, которая является крупнейшим в стране производителем самолётов и космического оборудования. Сразу после взрыва началась стрельба. Двое террористов были уничтожены полицейскими. В результате теракта погибли пять человек, 22 получили ранения.

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#полиция
#стрельба
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#турция
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В Забайкалье ФСБ задержала банду хакеров, оформлявших кредиты на участников СВО
24 октября 2024, 12:24

Фото: istockphoto/welcomia

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ при помощи коллег из МВД задержали банду хакеров, взламывавших аккаунты на сервисе «Госуслуги» и личные кабинеты в онлайн-банках. Затем злоумышленники оформляли кредиты на граждан без их ведома.
Как рассказали изданию «Лента.ру» в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ, хорошо технически подкованные и оснащённые мошенники от имени ничего не подозревающих добропорядочных людей оформляли договоры кредитования и брали займы в микрофинансовых организациях. Затем средства выводились при помощи цепочки подставных счетов и электронных кошельков. Среди пострадавших от хакеров-жуликов было много участников спецоперации, которые вполне могут считать свои деньги по-настоящему кровными, в полном смысле этого слова.

В домах задержанных преступников уже произведены обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли телефоны, стационарные компьютеры, ноутбуки, множество сим-карт, банковские карты и портативные носители информации. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Общий ущерб потерпевшим предварительно оценивается в сумму более трёх миллионов рублей.

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В Красноярске приземлился самолет, оставивший 6 пассажиров и весь багаж в Китае
24 октября 2024, 12:09

Фото: iStock/Sitikka

Самолет авиакомпании «Россия» бросил шестерых пассажиров в аэропорту Китая и не привез багаж других участников рейса. Об этом сообщил портал ngs.24.ru.
Согласно сообщению, 22 октября российский Boеing 737 летел из Саньи в Красноярск. В аэропорту людям объявили, что авиакомпания предлагает шестерым пассажирам остаться в Китае еще два дня за счет перевозчика. Однако оставаться никто не хотел. Тогда сообщили, что последние шесть человек в очереди будут сняты с рейса, после чего началась паника и давка. В итоге люди так и остались в аэропорту.

Одна из пассажирок рассказала, что в самолете было достаточно свободных мест и непонятно, зачем нужно было бросать шестерых людей.
Когда самолет приземлился, пассажиры узнали, что весь их багаж также остался в Китае. Его обещают привезти 25-26 октября.

«Я понимаю, когда теряется багаж, два-три чемодана, но, когда полностью, целиком, это уже, я считаю, издевательство», — возмутилась участница рейса.

В авиакомпании «Россия» пояснили, что людей и весь багаж пришлось оставить из-за ограничений коммерческой загрузки, которые были введены из-за сильного ветра. По данным перевозчика, пятерых пассажиров переоформили на рейс Санья — Новосибирск, а одного отправили через Шереметьево.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

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Мужчина, избивший полицейского на Кубани, объявлен в розыск
На Кубани разыскивают мужчину, который избил полицейского
24 октября 2024, 11:34

Фото: iStock/Anton Novikov

В Краснодаре 24 октября около двух часов ночи неизвестный мужчина напал на сотрудника правоохранительных органов.
Неизвестный жестоко избил сотрудника ППС, отобрал у него табельное оружие и телефон.

По предположениям, преступник — 32-летний Марат Абдюшев, выходец из Башкирии. Примечательно, что Абдюшев уже несколько лет находится в федеральном розыске.

«Мужчина нанес телесные повреждения сотруднику, ведется розыск», — сообщили информационному агентству ТАСС.

Правоохранительные органы пока официально не подтвердили информацию об инциденте. Известно, что подозреваемый Марат Абдюшев до сих пор не задержан и на данный момент его разыскивают.

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