В Великом Новгороде СК завёл дело против вандалов, которые изрисовали монумент Победы

Осенью 2011 года с жительницей Екатеринбурга Яной произошла страшная трагедия, о которой она решилась рассказать спустя 13 лет. Молодую девушку жестоко изнасиловали после ночного клуба. Однако общественность винит в произошедшем мать пострадавшей. Подробности – в материале «Радио 1».