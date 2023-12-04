Стала известна причина смертельного отравления четырех человек в Крыму

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В пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю сообщили, что четыре человека скончались в Крыму, отравившись угарным газом.
Тела погибших, среди них двое детей, обнаружили в частном доме сегодня утром в селе Укромное. Тела супругов и двоих детей (8-летнего мальчика и 12-летней девочки) нашёл работодатель отца детей. Он приехал узнать, почему его сотрудник не появился на работе.
В больницу доставлены еще трое детей семьи. Их спасают врачи.
Ранее сообщалось, что в Иркутске задержали 6 человек, которые причастны к убийству 15-летнего школьника на остановке. Об этом сообщает СУСК России по Иркутской области в телеграм-канале.
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Мария Фирсова