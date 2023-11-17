Стала известна причина смерти бывшего участника группы «Би-2» Плявина

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Бывший участник группы «Би-2» Николай Плявин скончался от сердечной недостаточности, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, бездыханное тело бывшего клавишника обнаружил его сын 15 ноября. Музыкант скончался в своей съёмной квартире в Москве. При этом, мужчина заявил, что не разговаривал с отцом последние пять дней.
По информации SHOT, 64-летний музыкант имел хронические проблемы с кровоснабжением сердца. Четыре года назад он перенёс инсульт, а последний год страдал от онкологии. К тому же, около месяца назад Плявин упал с электросамоката, что, по словам его близких, могло усугубить состояние музыканта.
По заключению экспертов, причиной смерти клавишника стала сердечная недостаточность.
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По информации SHOT, 64-летний музыкант имел хронические проблемы с кровоснабжением сердца. Четыре года назад он перенёс инсульт, а последний год страдал от онкологии. К тому же, около месяца назад Плявин упал с электросамоката, что, по словам его близких, могло усугубить состояние музыканта.
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Евгения Парфентьева