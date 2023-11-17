СК: В Великом Новгороде завели дело после гибели ребёнка в бассейне

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В Великом Новгороде завели уголовное дело после гибели трёхлетнего ребёнка в бассейне, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации следствия, 16 ноября в одном из банных комплексов города трёхлетний мальчик остался без присмотра родителей, снял с себя нарукавники и зашёл в глубокий бассейн, где ушёл под воду и утонул. Когда ребёнка вытащили из воды - спасти его уже не удалось.
По факту произошедшей трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В настоящий момент следственные действия продолжаются, эксперты устанавливают все обстоятельства смерти ребёнка.
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По факту произошедшей трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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Евгения Парфентьева