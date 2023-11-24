Стали известны жуткие подробности убийства трех детей матерью в Псковской области

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В Псковской области женщина три месяца прожила с трупами своих детей в квартире, она могла их заморить голодом. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, следствие считает, что женщина могла заморить голом троих детей. Ранее мать-убийца стояла на учёте в полиции как родитель, который ненадлежащим образом выполняет свои обязанности перед детьми. Однако в 2020 году ее перестали контролировать в связи с ее исправлением.
Уточняется, что все пятеро детей были рождены от разных отцов. В 2023 году она родила пятого ребёнка от очередного мужчины. Примечательно, что женщина не помнит точную дату рождения последнего сына. Ребенка нигде не регистрировали, а его существовании не знала даже бабушка. Никто из детей не ходил ни в сад, ни в школу, кроме старшего, который жил у бабушки.
В квартире, где женщина жила с сожителем и детьми регулярно происходили пьянки, где собирались все местные наркоманы. Женщина избивала детей и не давала им еду.
В итоге выжить смогла только пятилетняя девочка. Сейчас она находится под присмотром врачей, но позже ей потребуется помощь психологов, так как она три месяца прожила в квартире с мертвыми братьями, один из которых ночью лежал прямо над ней – на втором ярусе кровати.
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Уточняется, что все пятеро детей были рождены от разных отцов. В 2023 году она родила пятого ребёнка от очередного мужчины. Примечательно, что женщина не помнит точную дату рождения последнего сына. Ребенка нигде не регистрировали, а его существовании не знала даже бабушка. Никто из детей не ходил ни в сад, ни в школу, кроме старшего, который жил у бабушки.
В итоге выжить смогла только пятилетняя девочка. Сейчас она находится под присмотром врачей, но позже ей потребуется помощь психологов, так как она три месяца прожила в квартире с мертвыми братьями, один из которых ночью лежал прямо над ней – на втором ярусе кровати.
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Элина Позднякова