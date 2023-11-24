Мать три месяца жила с мёртвыми детьми в квартире в Псковской области

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В Псковской области женщина три месяца жила с трупами своих детей в квартире. Мертвые дети лежали в своих кроватках, укрытые одеялами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, ужасную картину увидела бабушка детей. Она приехала погостить к своей дочке в великие Луки. Зайдя в квартиру, она увидела в детской кровати скелет четырехлетнего внука в подгузнике. На втором ярусе кровати лежали останки еще одного ребенка – годовалого внука. Все дети были накрыты одеялами.
Женщина объяснила своей матери, что мальчики умерли еще в августе во сне с разницей в неделю. Тогда бабушка помчалась искать остальных своих внуков. Она поехала в дом семьи в деревне Мокрики и там обнаружила тело еще одной восьмилетней внучки. По словам матери, дочь также скончалась в августе во сне.
В живых осталась только одна девочка пяти лет. Сейчас ее уже передали органам опеки. Еще один 12-летний внук в последнее время жил с бабушкой. С ним все в порядке.
Минувшим летом многодетная мать купила частный дом на средства маткапитала и жила там с детьми. По ее словам, после смерти старшей дочери она забрала сыновей и переехала в квартиру к своему мужчине в Великие Луки. Там умерли и мальчики. При этом семья продолжала жить дальше как ни в чем не бывало, накрыв детей одеялами.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Сейчас решается вопрос о задержании матери.
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Женщина объяснила своей матери, что мальчики умерли еще в августе во сне с разницей в неделю. Тогда бабушка помчалась искать остальных своих внуков. Она поехала в дом семьи в деревне Мокрики и там обнаружила тело еще одной восьмилетней внучки. По словам матери, дочь также скончалась в августе во сне.
Минувшим летом многодетная мать купила частный дом на средства маткапитала и жила там с детьми. По ее словам, после смерти старшей дочери она забрала сыновей и переехала в квартиру к своему мужчине в Великие Луки. Там умерли и мальчики. При этом семья продолжала жить дальше как ни в чем не бывало, накрыв детей одеялами.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Сейчас решается вопрос о задержании матери.
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Элина Позднякова