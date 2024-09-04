Стало известно, чем Трамп приводит в ужас гостей острова педофила Эпштейна

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Влиятельные и известные люди, которые в свое время посещали остров американского финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации и умер за решеткой, боятся, что кандидат в президенты США Дональд Трамп может обнародовать их имена. Об этом пишет газета Mirror.
«Люди очень нервничают <...> Они сейчас будут в слепой панике <...> Обещание Трампа назвать эти имена должно вызвать много бессонных ночей. Некоторые из этих мужчин невероятно могущественные и очень хорошо постарались, чтобы их связи с Джеффри оказались заметены под ковер. Если Трамп вернется, их дни будут сочтены», — приводит газета слова одной из женщин, пострадавшей от рук Эпштейна.По информации издания, среди тех влиятельных особ, о пребывании которых на острове Эпштейна известно Трампу, есть люди из Великобританиии.
Ранее сообщалось, что в деле Эпштейна фигурировал экс-президент США Билл Клинтон, брат нынешнего короля Великобритании Карла III принц Эндрю, основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс и другие знаменитости. При этом надо отметить, что наличие той или иной фамилии в списках не обязательно свидетельствует о причастности обладателя последней к преступной деятельности Эпштейна.
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