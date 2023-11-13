Стало известно, что будет с новорожденным, которого нашли в мусоропроводе

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Малыша, которого нашли в мусоропроводе в Москве, после больницы отправят в социальное учреждение. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, пишут РАИ Новости.
«Его передадут в органы соцзащиты. Держу ситуацию на контроле, все нормально. У мальчика было только переохлаждение. Никаких серьезных историй выявлено не было», — сообщила Ярославская.Ребенка нашли в мусороприемнике в четверг, 9 ноября. Соседи заметили пятна крови на лестнице и позвонили в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники полиции увидели, что на кровати лежит женщина вся в крови. Она сказа им, что у нее просто обильная менструация.
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