Стало известно имя главного подозреваемого в убийстве Двизовой и её дочери в Турции

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В двойном убийстве россиянки Ирины Двизовой и её дочери в турецком Бодруме подозревают второго мужа женщины, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, бывший муж Двизовой Андрей Куслевич является гражданином Литвы. Помимо этого стало известно, что в 2017 году он работал телохранителем у украинского олигарха в Монако.
У Куслевича и Двизовой есть общий маленький сын, который также находился на вилле в Бодруме, на которой, предположительно, застрелили Двизову и её 15-летнюю дочь. Где сейчас находится ребёнок – неизвестно.
Турецкие СМИ предполагают, что мальчика забрал Куслевич и уже уехал с ним из страны.
Напомним, тела россиянки и её дочери обнаружили на склоне рядом с дорогой по пути из Бодрума. Предположительно, их застрелили на вилле, а затем вывезли трупы за черту города.
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У Куслевича и Двизовой есть общий маленький сын, который также находился на вилле в Бодруме, на которой, предположительно, застрелили Двизову и её 15-летнюю дочь. Где сейчас находится ребёнок – неизвестно.
Напомним, тела россиянки и её дочери обнаружили на склоне рядом с дорогой по пути из Бодрума. Предположительно, их застрелили на вилле, а затем вывезли трупы за черту города.
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Евгения Парфентьева