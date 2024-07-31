Забирали деньги у стариков: как русский курьер обманул украинских мошенников на полмиллиона рублей

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В 2021 году в Петербурге полиция задержала очередных «агентов» Незалежной. Правоохранители именно так называют тех, кто помогает украинским мошенникам обманывать российских пенсионеров на круглые суммы денег. Некоторые россияне, с целью получения легких денег, им в этом активно помогают.
О том, каким способом украинцы пытались заработать на российских пенсионерах и как русский курьер смог провести преступников, расскажет редакция «Радио 1».
Украинские аферисты использовали довольно простую схему – играли на чувствах пожилых людей. Пенсионерам звонили под видом их детей, внуков и рассказывали, что они попали в беду — сбили на машине человека.
По словам одной из обманутых пенсионерок, как-то раз ей позвонил «майор» и сообщил о том, что ее внук попал в ДТП. В трубке был слышен якобы голос родственника пожилой женщины. «Внук» Надежды Леонтьевны стал жаловаться о том, как сильно он пострадал. Далее к разговору подключилась якобы дочь пенсионерки, которая старалась убедить старушку в реальности произошедшей аварии. Злоумышленникам из Украины не составило труда разжалобить и испугать Надежду Леонтьевну. Мошенник, представившийся майором, затребовал у пожилой женщины 900 тысяч рублей. Нужная сумма оказалась на сберегательном счете женщины. Спустя некоторое время к пенсионерке приехал мужчина и забрал деньги.
Бессердечные аферисты, чтобы выманить деньги у несчастных стариков, также пользовались и запрещенными приемами. Например, пугали, тюрьмой и даже смертью. Еще одна пожилая пострадавшая рассказала в беседе с kp.ru, что ей поступил звонок от «дочери», которой срочно требовался миллион рублей, чтобы не сесть в тюрьму. Якобы та сбила женщину, и теперь ей необходима срочная операция. Людмила Дмитриевна отдала мошенникам 600 тысяч рублей. Только спустя некоторое время пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников.
Обе пострадавшие пенсионерки обратились с жалобой в правоохранительные органы. Сотрудники уголовного розыска быстро обнаружили преступную сеть. Всего в Петербурге на Незалежную работали четыре человека: два курьера и их координаторы.
Во время допроса один из координаторов признался, что специальную группу «Теневые» нашел в одном из мессенджеров и решил написать по объявлению. С ним на связь вышел некий «Антон Голд» и рассказал, что нужно забирать деньги у стариков и 10% с них отдавать курьеру. За подобные преступные махинации предлагали высокую оплату. Куратор решил поделиться таким предложением со своим другом по имени Генрих. Он нашел курьера Сергея, после чего оба координатора, как и сами курьеры, получали по десять процентов от денег обманутых пенсионеров.
По словам второго координатора Генриха, он ничего не совершил. И говорить ему об этих инцидентах неприятно, видите ли, по глупости все совершал, самому нужны были деньги. Курьеры же утверждали на допросах, что их совесть чиста. Якобы они никого не обманывали, а просто приезжали и забирали деньги. Однако при этом они понимали, что их работа «нечистая». По этой причине один из них сам обманул украинцев.
Один из курьеров сообщил, что вычислил всю преступную схему украинских злоумышленников только на третий раз. Однажды при нем состоялся разговор с одной из пенсионерок, у которой он в дальнейшем должен был забрать средства. После этого случая он понял, что это «нездоровые деньги», которые воруют украинцы. За три курьерских рейда он заработал 150 тысяч рублей. На четвертый раз курьер забрал деньги, однако отдавать их «хохлам» он не стал, после этого ему стали поступать угрозы.
Телефонные мошенники с Украины, узнав, что один из курьеров их кинул, тут же перешли к угрозам. Ему обещали перестрелять ноги, если тот не вернет положенные 600 тысяч рублей. Переломать ноги граждане Незалежной обещали и координаторам, которые не досмотрели за курьером.
Однако получить деньги обманутой пенсионерки они так и не смогли. К тому времени всю «банду» накрыли правоохранительные органы. Полицейским удалось обнаружить минимум пять жертв телефонных преступников. Обманутым пенсионерам от 81 до 97 лет. У них выманили 5 миллионов рублей.
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Как мошенники из Украины наживались на российских пенсионерах
Украинские аферисты использовали довольно простую схему – играли на чувствах пожилых людей. Пенсионерам звонили под видом их детей, внуков и рассказывали, что они попали в беду — сбили на машине человека.
По словам одной из обманутых пенсионерок, как-то раз ей позвонил «майор» и сообщил о том, что ее внук попал в ДТП. В трубке был слышен якобы голос родственника пожилой женщины. «Внук» Надежды Леонтьевны стал жаловаться о том, как сильно он пострадал. Далее к разговору подключилась якобы дочь пенсионерки, которая старалась убедить старушку в реальности произошедшей аварии. Злоумышленникам из Украины не составило труда разжалобить и испугать Надежду Леонтьевну. Мошенник, представившийся майором, затребовал у пожилой женщины 900 тысяч рублей. Нужная сумма оказалась на сберегательном счете женщины. Спустя некоторое время к пенсионерке приехал мужчина и забрал деньги.
Бессердечные аферисты, чтобы выманить деньги у несчастных стариков, также пользовались и запрещенными приемами. Например, пугали, тюрьмой и даже смертью. Еще одна пожилая пострадавшая рассказала в беседе с kp.ru, что ей поступил звонок от «дочери», которой срочно требовался миллион рублей, чтобы не сесть в тюрьму. Якобы та сбила женщину, и теперь ей необходима срочная операция. Людмила Дмитриевна отдала мошенникам 600 тысяч рублей. Только спустя некоторое время пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников.
«Я ничего не сделал, просто забирал деньги у пенсионеров»: аферисты рассказали, как купились на «удочку» кураторов СБУ
Обе пострадавшие пенсионерки обратились с жалобой в правоохранительные органы. Сотрудники уголовного розыска быстро обнаружили преступную сеть. Всего в Петербурге на Незалежную работали четыре человека: два курьера и их координаторы.
Во время допроса один из координаторов признался, что специальную группу «Теневые» нашел в одном из мессенджеров и решил написать по объявлению. С ним на связь вышел некий «Антон Голд» и рассказал, что нужно забирать деньги у стариков и 10% с них отдавать курьеру. За подобные преступные махинации предлагали высокую оплату. Куратор решил поделиться таким предложением со своим другом по имени Генрих. Он нашел курьера Сергея, после чего оба координатора, как и сами курьеры, получали по десять процентов от денег обманутых пенсионеров.
По словам второго координатора Генриха, он ничего не совершил. И говорить ему об этих инцидентах неприятно, видите ли, по глупости все совершал, самому нужны были деньги. Курьеры же утверждали на допросах, что их совесть чиста. Якобы они никого не обманывали, а просто приезжали и забирали деньги. Однако при этом они понимали, что их работа «нечистая». По этой причине один из них сам обманул украинцев.
Один из курьеров сообщил, что вычислил всю преступную схему украинских злоумышленников только на третий раз. Однажды при нем состоялся разговор с одной из пенсионерок, у которой он в дальнейшем должен был забрать средства. После этого случая он понял, что это «нездоровые деньги», которые воруют украинцы. За три курьерских рейда он заработал 150 тысяч рублей. На четвертый раз курьер забрал деньги, однако отдавать их «хохлам» он не стал, после этого ему стали поступать угрозы.
Как украинские мошенники пытались забрать у русского курьера украденные деньги
Телефонные мошенники с Украины, узнав, что один из курьеров их кинул, тут же перешли к угрозам. Ему обещали перестрелять ноги, если тот не вернет положенные 600 тысяч рублей. Переломать ноги граждане Незалежной обещали и координаторам, которые не досмотрели за курьером.
Однако получить деньги обманутой пенсионерки они так и не смогли. К тому времени всю «банду» накрыли правоохранительные органы. Полицейским удалось обнаружить минимум пять жертв телефонных преступников. Обманутым пенсионерам от 81 до 97 лет. У них выманили 5 миллионов рублей.
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Екатерина Коршунова