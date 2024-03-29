Мошенники покупают записи голосов россиян, чтобы использовать их для вымогательства

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Мошенники начали массово закупать записи голосов россиян, чтобы с их помощью выманить деньги у их родственников. Об этом рассказал директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко в рамках круглого стола «Бум телефонного мошенничества в России: когда нас прекратят атаковать?».
«Случаев и кейсов, когда начинается покупка просто голосов людей, становится все больше. Сейчас уже (за сумму — ред.) от 300 до 5 тысяч рублей просят записать голос какого-то человека, чтобы использовать его голос в дальнейшем для выманивания каких-то денежных средств», — пояснил Коваленко.
В Сети все больше распространяется методы мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Так, в мессенджере Telegram мошенники начали активно использовать нейросети, чтобы подделывать голосовые и даже видеосообщения якобы от знакомых жертвы. Сообщения-обманки могут быть сделаны настолько качественно, что не вызывают сомнений у жертвы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Элина Позднякова