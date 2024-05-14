Стало известно, какой срок грозит начальнику главного управления кадров Минобороны

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Арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Данные следуют из санкции инкриминируемой ему статьи УК РФ, передает РИА Новости.
В настоящее время Кузнецов находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело.
В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей, коллекционные часы, золотые монеты, и иные предметы роскоши.
По данным следствия, взятку Кузнецов получил от представителей коммерческих структур.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. 24 апреля Басманный суд Москвы арестовал Иванова.
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В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей, коллекционные часы, золотые монеты, и иные предметы роскоши.
По данным следствия, взятку Кузнецов получил от представителей коммерческих структур.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. 24 апреля Басманный суд Москвы арестовал Иванова.
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Екатерина Коршунова