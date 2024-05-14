«‎Более 100 млн рублей»: Начальник Главного управления кадров МО арестован за взятку

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Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления кадров МО РФ Юрия Кузнецова. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, а также коллекционные часы, золотые монеты, и предметы роскоши. Суд заключил его под стражу.
Отмечается, что взятку он получил от представителей коммерческих структур. Им были совершены определенные действия в их пользу в 2021 – 2023 годах.
Напомним, до этого был арестован замглавы Минобороны Тимур Иванов. Он подозревается в коррупции в особо крупном размере при строительстве объектов под эгидой военного ведомства.
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Отмечается, что взятку он получил от представителей коммерческих структур. Им были совершены определенные действия в их пользу в 2021 – 2023 годах.
Напомним, до этого был арестован замглавы Минобороны Тимур Иванов. Он подозревается в коррупции в особо крупном размере при строительстве объектов под эгидой военного ведомства.
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Дарья Осипова