Стало известно о новой жертве урагана в Москве

Фото: IStock/BrianAJackson
В Москве выявили вторую жертву урагана «Эдгар». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Второй погибший — мужчина, упавший со строительных лесов в центре города, уточнил источник агентства.
Пресс-служба столичного Департамента здравоохранения подтвердила информацию о смертельном падении мужчины.
Ранее другой житель Москвы погиб из-за упавшего на него дерева. Инцидент произошел на Ивановской улице, рядом с парком Дубки. Пострадавшего не удалось спасти.
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Пресс-служба столичного Департамента здравоохранения подтвердила информацию о смертельном падении мужчины.
Ранее другой житель Москвы погиб из-за упавшего на него дерева. Инцидент произошел на Ивановской улице, рядом с парком Дубки. Пострадавшего не удалось спасти.
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Артем Кузьмин