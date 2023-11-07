Стало известно о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе

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По полным издания Yle, компания «Ростелеком» уведомила власти Финляднии, что на дне Финского залива обнаружено повреждение российского кабеля связи «Балтика». Ремонт этого кабеля уже обсуждается между «Ростелекомом» и финскими властями. После согласования с Хельсинки российская сторона приступила к ремонту.
Кабель «Балтика» является кабелем связи длиной около 1 тысячу километров между Сантк-Петербургом и Калининградом и пролегающий через экономические зоны Финляндии и Швеции.
Сейчас исправлением повреждений на объекте занимается судно «Спасатель Карев», которое сопровождает корабль береговой охраны Финляндии.
Предварительно, канал перебили вместе с газопроводом Balticconnector и и телекоммуникационным подводным кабелем между Швецией и Эстонией.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что взрыв «Северных потоков» исторически мог бы явиться поводом для войны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Сейчас исправлением повреждений на объекте занимается судно «Спасатель Карев», которое сопровождает корабль береговой охраны Финляндии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что взрыв «Северных потоков» исторически мог бы явиться поводом для войны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак