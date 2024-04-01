«Статус в криминальном мире? - Гражданин России»: Шакро Молодой рассказал о своих планах

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В сеть попали кадры профилактической беседы с криминальным авторитетом Шакро Молодым (Захарием Калашовым) в день его выхода из колонии из-за проблем со зрением. Видео публикует Telegram-канал «112».
Напомним, 29 марта стало известно, что Шакро Молодой (настоящее имя Захарий Калашов) досрочно освободился из колонии строгого режима, где он провёл последние шесть лет своей жизни. Всего он был приговорён к 9 годам 10 месяцам. 71-летний Шакро был освобожден из колонии в Краснодарском крае.
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