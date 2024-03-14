Взятки генералам и поддержка СВО: почему вору в законе Шакро разрешили выйти по УДО

Усть-Лабинский районный суд удовлетворил ходатайство об освобождении по УДО 70-летнего криминального авторитета Захария Калашова. Чем известен преступник по кличке Шакро и что его ждет после выхода из тюрьмы, расскажет редакция «Радио 1».