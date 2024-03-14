Взятки генералам и поддержка СВО: почему вору в законе Шакро разрешили выйти по УДО

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Усть-Лабинский районный суд удовлетворил ходатайство об освобождении по УДО 70-летнего криминального авторитета Захария Калашова. Чем известен преступник по кличке Шакро и что его ждет после выхода из тюрьмы, расскажет редакция «Радио 1».
Что известно о Шакро Молодом
Будущий криминальный авторитет Захарий Калашов родился 20 марта 1953 года в Тбилиси. В СССР он был трижды судим, во время заключения в 1971 году Шакро был «коронован в воры в законе».
За что Шакро Молодой был осужден
В молодости Шакро часто привлекался к ответственности за правонарушения, а позднее за преступления. С годами он все больше погружался в преступный мир и даже стал одним из самых влиятельных преступников. В криминальном мире Шакро занимает привилегированное положение и пользуется уважением.
В 2003 году он переехал в Испанию, так как опасался за свою жизнь. На него было совершено несколько покушений членами крупнейшей ОПГ, что заставило его принять решение уехать из страны вместе с семьей.
В Испании Шакро тоже привлек внимание правоохранителей. На него было заведено уголовное дело за отмывание денег, и он бежал в ОАЭ. Через несколько лет власти выдали его Испании, где он должен был отбыть 9 лет в тюрьме.
В 2010 году Грузия запросила выдать Калашова. В Тбилиси его заочно приговорили к 18 годам колонии за похищение криминального «бухгалтера», связанного с московским игорным бизнесом, и организацию незаконного вооруженного формирования. Однако в выдаче было отказано, так как Шакро имеет российский паспорт и может быть экстрадирован только в Россию.
В 2016 году Шакро был задержан за перестрелку, которую учинили его сообщник в центре Москвы.
Преступная группировка вымогала деньги у владелицы столичного кафе под угрозой расправы, в какой-то момент вооруженные члены банды открыли огонь. В результате перестрелки два человека погибли.
В 2018 году Захария Калашова приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строго режима.
Как сотрудники СК РФ были связаны с Шакро Молодым
Когда началось расследование уголовного дела о вымогательстве у владелицы ресторана, оказалось, что несколько высокопоставленных сотрудников СК России получили от Шакро взятки. Несколько руководителей отделов систематически получали вознаграждения от освобождения от уголовной ответственности членов банды Шакро.
Почему Шакро освободят по УДО
В беседе с изданием «Лента.ру» источник в правоохранительных органах рассказал, что на лояльное отношение администрации колонии могло повлиять то, что Шакро Молодой не осуждал участие заключенные в спецоперации на территории Украины на стороне ВС РФ.
Однако согласно официальной информации, прошение об УДО в колонию направил правозащитник Шакро. Он настаивает на досрочном освобождении апеллируя тем, что у 70-летнего заключенного якобы начались проблемы со здоровьем, и условия содержания в колонии могут привести к его смерти.
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