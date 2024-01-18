Столичный аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi
Московский аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, самолёты из Ижевска, Минска, Санкт-Петербурга и Оренбурга ушли на запасной аэропорт, расположенный в Нижнем Новгороде. Ещё несколько бортов находятся в зоне ожидания над Шереметьево.
Ранее план «Ковёр» был введён в столичном аэропорту Внуково, а также на аэродромах в Кубинке и Ермолине.
При этом, утром 18 января был временно закрыт и петербургский аэропорт Пулково. Позже стало известно, что план «Ковёр» в Пулково ввели, когда заметили в небе над регионом беспилотный летательный аппарат.
Читайте также:
В столичном аэропорту Внуково введён план «Ковёр»
В петербургском аэропорту Пулково был введён план «Ковёр» из-за беспилотника ВСУ
Два упавших украинских беспилотника обнаружены в окрестностях Петербурга
Ранее план «Ковёр» был введён в столичном аэропорту Внуково, а также на аэродромах в Кубинке и Ермолине.
Читайте также:
В столичном аэропорту Внуково введён план «Ковёр»
В петербургском аэропорту Пулково был введён план «Ковёр» из-за беспилотника ВСУ
Два упавших украинских беспилотника обнаружены в окрестностях Петербурга
Евгения Парфентьева