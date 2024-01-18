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Столичный аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы

18 января 2024, 13:39
Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Московский аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, самолёты из Ижевска, Минска, Санкт-Петербурга и Оренбурга ушли на запасной аэропорт, расположенный в Нижнем Новгороде. Ещё несколько бортов находятся в зоне ожидания над Шереметьево.

Ранее план «Ковёр» был введён в столичном аэропорту Внуково, а также на аэродромах в Кубинке и Ермолине.


При этом, утром 18 января был временно закрыт и петербургский аэропорт Пулково. Позже стало известно, что план «Ковёр» в Пулково ввели, когда заметили в небе над регионом беспилотный летательный аппарат.

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#москва
#аэропорт
#шереметьево
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МВД: В Подмосковье накрыли наркоплантацию с кустами конопли
18 января 2024, 14:12

Фото: iStock/Dolores Preciado

В Подмосковье обнаружили огромную наркоплантацию с кустами конопли, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
«В деревне Чёрная Грязь Московской области мои коллеги задержали двух «предприимчивых» граждан, которые устроили целую плантацию конопли. На полках в их кладовой вместо банок с вареньем и соленьями стояли банки с наркотическим содержимым», — рассказала Волк.

По её словам, эксперты собрали 21 килограмм марихуаны с дачи плантаторов.

В отношении владельцев участка возбуждено уголовное дело, они находятся под стражей.

Напомним, вчера в Москве задержали российского актёра Анатолия Руденко с мефедроном.

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#наркотики
#подмосковье
#мвд
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В Подмосковье группа иностранцев избила ветерана СВО
В Подмосковье компания иностранцев избила ветерана СВО, возбуждено дело
18 января 2024, 13:56

Фото: istock / Andranik Hakobyan

В подмосковном Чехове компания иностранцев избила участника специальной военной операции. Фигурантов ищут. Об этом сообщает РИА Новости со слов старшего помощника руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.

Известно, что 14 января ветеран спецоперации находился в кафе «Вояж» в Чехове. Между ним и группой иностранцев заявлялся конфликт, впоследствии чего мужчину избили.

Уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). На данный момент личность избивавших не установлена.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит законность выдачи российского гражданства нападавшему на прохожих в Белгороде. Всего по данному делу задержаны пятеро подозреваемых. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное ук
#хулиганство
#ольга врадий
#сво
#избиение
#нападение
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Силовики проводят обыски во всех московских офисах Wildberries
18 января 2024, 13:51

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Правоохранители проводят проверку в московских офисах Wildberries после пожара на складе маркетплейса на складе в Шушарах, об этом стало известно Telegram-канала SHOT.
По информации СМИ, прямо сейчас обыски проходят в головном офисе на Большом Каретном и в филиале на Ленинской Слободе. Прибытия правоохранителей также ожидается в офисе на Кировоградской.

Силовики изымают всю документацию, связанную со сгоревшим складом в Шушарах.

Напомним, 13 января на складе маркетплейса Wildberries, который расположен в Шушарах, вспыхнул крупный пожар. По предварительной версии — склад подожгли. 16 января стало известно, что один из сотрудников сгоревшего склада сознался в поджоге, а затем удалил свой аккаунт в мессенджере и пропал.

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#москва
#офис
#полиция
#интернет-магазины
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Красноярец расстроился из-за разбитых дорог и напугал рабочих стрельбой из оружия
В Красноярске задержали мужчину, который открыл стрельбу за разбитые дороги
18 января 2024, 13:42

В Красноярском крае в поселке Караул 34-летний мужчина решил устроить стрельбу за испорченные дороги в населенном пункте. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу регионального МВД.
Согласно данным ведомства, в отделении полиции обратился старший смены одной из производственных компаний и заявил, что неизвестный угрожал убийством его сотрудникам, а потом дважды выстрелил в воздух из оружия и убежал.

Полицейские выяснили, что хулиганом оказался 34-летний местный житель, его задержали. Он рассказал силовикам, что недавно катался с друзьями на автомобиле и распивал спиртное. В какой-то момент мужчина вспомнил старую обиду на одну из местных организаций, чья тяжелая техника, по его мнению, разрушила дорогу в поселке, что его расстроило.

На местного жителя завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Разрешения на оружие у красноярца не, по этому факту проводится проверка.

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#проверка
#мвд
#дороги
#оружие
#уголовное хулиганство
#полицейские
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Истязавшему жену и детей полицейскому заменили реальный срок на условный
В Уфе истязавшему жену и детей полицейскому заменили реальный срок на условный
18 января 2024, 12:28

Фото: istock / sasun bughdaryan

Полицейскому, избивавшему супругу и детей 9 лет, заменили реальный срок на условный.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, в сентябре Умара Татриева приговорили к трем годам и восьми месяцам за издевательства над своей женой Анной и их малолетними сыновьями.

Известно, что жестокий майор имел связи в полиции. Сотрудники правоохранительных органов прикрывали коллегу: долгое время игнорировали обращения жены, когда она пыталась подать заявление.

Мужчина путем шантажа заставил Анну выйти за него замуж, когда узнал о её первом тайном браке. Он обещал предать историю огласке, опозорив женщину на весь Кавказ. После свадьбы он стал монстром: ежедневно избивал и унижал жену, угрожал убить. Их детей кидал об стену и хотел похитить.

Свою вину Умар в суде не признал и рассчитывал на оправдательный приговор. Колонию общего режима ему сменили на условный срок — освободили из-под стражи в зале суда. Испытательный срок: два года. До этого Анна боялась, что мучитель уйдёт от наказания с помощью влиятельного дяди-нефтяника.

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#рф
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МВД: В Крыму задержали пособника украинских спецслужб
18 января 2024, 12:23

Фото: iStock/Andrii Zorii

В Крыму задержали мужчину, сливавшего стратегически важную информацию об объектах республики украинским спецслужбам, об этом сообщает МВД региона в своём Telegram-канале.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым в социальных сетях выявлен факт сбора одним из пользователей информации о стратегически важных объектах на территории Республики Крым, которые он публиковал в проукраинских пабликах», — сообщили в ведомстве.

Правоохранителям удалось установить личность 28-летний житель Симферопольского района. Мужчина, передвигаясь на велосипеде, производил фото и видеосъемку стратегически важных объектов на Крымском полуострове, а затем публиковал их в украинских пабликах.

Подозреваемого задержали. На допросе он признался, что получал денежное вознаграждение за слив информации украинской стороне.

Жителя Крыма заключили под стражу. На него возбудили уголовное дело. Расследование преступления продолжается.

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#мвд
#уголовное крым
#расследование
#украина
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В столичном аэропорту Внуково введён план «Ковёр»
18 января 2024, 12:13

Фото: iStock/Sitikka

В московской аэропорту Внуково введён план «Ковёр», об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Помимо Внуково, также план «Ковёр» введён на аэродромах в Кубинке и Ермолине. В настоящий момент эти воздушны гавани закрыты на вылет и прилёт. Самолётам рекомендуют выбраться другие площадки для приземления.

Сегодняшним утром план «Ковёр» был введён в петербургском аэропорту Пулково. Известно, что аэропорт закрыли, заметив в небе над Ленинградской областью беспилотный летательный аппарат.

План «Ковёр» вводится в случае вторжения в воздушное пространство постороннего летающего объекта. Все гражданские самолёты обязаны покинуть район, в котором находится угроза. В небе могут оставаться только военные и спасательные борты.

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#аэропорт
#внуково
#москва
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Мужчина устроил пьяный дебош в аэропорту и избил сотрудницу полиции
В аэропорту Волгограда за дебош и избиение полицейского задержали пассажира
18 января 2024, 11:45

Фото: istock / blinow61

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в аэропорту Волгограда и избил сотрудницу правоохранительных органов. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Все произошло в авиагавани 17 января. Мужчина 1967 года рождения перебрал с алкоголем перед вылетом в Москву и начал приставать к попутчикам и нецензурно выражаться. Сотрудница полиции подошла к не совсем адекватному пассажиру и попросила его успокоиться. В ответ он набросился на нее с кулаками и ударил по лицу.

У сотрудницы полиции выявили сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица и рану уха.

Ранее сообщалось, что суд арестовал несколько задержанных после беспорядков в Башкирии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#аэропорт
#дебошир
#задержание
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В центральной турецкой провинции Кайсери произошло землетрясение
18 января 2024, 11:35

Фото: istockphoto/Petrovich9

В центральной части Турции в провинции Кайсери произошло землетрясение. Подземные толчки силой до четырёх баллов по шкале Рихтера зарегистрированы в районе Яхьялы в 9:05 по московскому времени.
По сообщению Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг и источник подземных толчков залегал на глубине почти 19-ти километров. Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) пока не предоставило данных о жертвах либо разрушениях от стихийного бедствия.

В свете страшных землетрясений в Турции и Сирии в феврале прошлого года, наблюдение за любыми сейсмологическими сдвигами в регионе становится особенно важным. В курортной Аланье, например, полгода не вспоминали о сотрясениях земной коры, однако в ноябре там снова были зафиксированы подземные толчки силой до пяти баллов. AFAD продолжает следить за сейсмологической ситуацией в стране.

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#землетрясение
#турция
#курорт
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