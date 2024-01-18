В столичном аэропорту Внуково введён план «Ковёр»

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В московской аэропорту Внуково введён план «Ковёр», об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Помимо Внуково, также план «Ковёр» введён на аэродромах в Кубинке и Ермолине. В настоящий момент эти воздушны гавани закрыты на вылет и прилёт. Самолётам рекомендуют выбраться другие площадки для приземления.
Сегодняшним утром план «Ковёр» был введён в петербургском аэропорту Пулково. Известно, что аэропорт закрыли, заметив в небе над Ленинградской областью беспилотный летательный аппарат.
План «Ковёр» вводится в случае вторжения в воздушное пространство постороннего летающего объекта. Все гражданские самолёты обязаны покинуть район, в котором находится угроза. В небе могут оставаться только военные и спасательные борты.
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Сегодняшним утром план «Ковёр» был введён в петербургском аэропорту Пулково. Известно, что аэропорт закрыли, заметив в небе над Ленинградской областью беспилотный летательный аппарат.
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Евгения Парфентьева