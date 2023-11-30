«Страна»: В Днепропетровской области произошли взрывы

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Ряд взрывов прогремел в Днепропетровской области Украины, сообщает «Страна.ua». Информация об этом ранее появилась в Telegram украинского издания.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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