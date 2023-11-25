Киев остался без света после массированной атаки дронами

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В результате массированной атаке по Киеву без света остались 120 учреждений и 77 жилых домов. Об этом сообщает Минэнерго Украины в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в пятницу по украинской столице были произведены дроновые обстрелы, из-за которых была обесточена воздушная линия. В результате этого без света остались 77 жилых домой и 120 учреждений в центральной части Киева.
В ведомстве уточнили, что воздушные линии 330 кВ отключились из-за возможного повреждения в ходе обстрелов. В настоящее время ведутся работы по восстановлению инфраструктуры и электроснабжения.
Напомним, что за шесть часов Киев подвергся обстрелу трижды. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Киевской области, а также в Черниговской области и подконтрольном киевским властям городе Запорожье.
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В ведомстве уточнили, что воздушные линии 330 кВ отключились из-за возможного повреждения в ходе обстрелов. В настоящее время ведутся работы по восстановлению инфраструктуры и электроснабжения.
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Анастасия Чинкова