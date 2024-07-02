Студент третьего курса МГУ совершил самоубийство из-за проваленной сессии

Фото: iStock/fpphotobank
Студент третьего курса МГУ совершил самоубийство. Причиной такого поступка послужила проваленная сессия. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, за некоторое время до этого юноша вместе с соседом по комнате собирались пойти в столовую.
Пока парень ждал сокурсника за дверью, тот совершил самоубийство. В последнее время двадцатилетний молодой человек плохо спал, был подавленным и постоянно нервничал из-за сессии. Уточняется, что он учился на факультете Мехмата.
Ранее сообщалось, что одиннадцатиклассник покончил с собой из-за ЕГЭ в Москве. Он боялся, что не сдаст экзамен. Трагедия произошла в Свиблово.
Читайте также:
Школа или родители: кто доводит подростков до самоубийства?
SHOT: одиннадцатиклассник из Москвы покончил с собой из-за страха перед ЕГЭ
В Свердловской области ученик 8 класса совершил суицид из-за плохих оценок
Пока парень ждал сокурсника за дверью, тот совершил самоубийство. В последнее время двадцатилетний молодой человек плохо спал, был подавленным и постоянно нервничал из-за сессии. Уточняется, что он учился на факультете Мехмата.
Ранее сообщалось, что одиннадцатиклассник покончил с собой из-за ЕГЭ в Москве. Он боялся, что не сдаст экзамен. Трагедия произошла в Свиблово.
Читайте также:
Школа или родители: кто доводит подростков до самоубийства?
SHOT: одиннадцатиклассник из Москвы покончил с собой из-за страха перед ЕГЭ
В Свердловской области ученик 8 класса совершил суицид из-за плохих оценок
Екатерина Коршунова