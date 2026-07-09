Студентка в одиночку посадила самолёт после того, как пилот выпал из кабины

09 июля 2026, 00:34

В Аргентине студентка сама посадила самолёт, когда пилот-инструктор выпал из кабины

Фото: iStock/Robert Buchel

В Аргентине студентка самостоятельно посадила самолёт Cessna C-150 после того, как её пилот-инструктор выпал из кабины во время полёта. Инцидент произошёл в окрестностях города Толедо, сообщает Daily Mail.





За несколько минут до происшествия преподаватель передал управление девушке, сказав ей продолжать движение. Когда мужчина выпал из воздушного судна, студентка немедленно связалась с диспетчерами. Несмотря на шок, она проявила поразительный уровень профессионализма и безупречно приземлилась на взлётно-посадочной полосе аэропорта.



Тело инструктора обнаружили в поле примерно через полчаса. Следователи пытаются выяснить точные причины трагического инцидента, рассматривая, помимо прочего, возможную техническую неисправность самолёта.



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