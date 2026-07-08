Стали известны шокирующие мотивы матери, убившей пятилетнюю дочь в Ачинске
Мать пятилетней погибшей девочки из Ачинска Красноярского края признала свою вину. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Следствие установило, что подозреваемая вывела дочь из дома и отвела в безлюдное место возле железнодорожных путей, где задушила ребёнка.
После этого гражданка оставила тело и отправилась автостопом в Красноярск, затем в Томск и Новосибирск. Тело девочки нашли 5 июля в ходе поисков. Камеры видеонаблюдения в городе помогли установить текущее местонахождение женщины.
Фигурантка призналась в содеянном и объяснила свои действия личной неприязнью, в том числе к супругу. В ближайшее время ей назначат судебно-психиатрическую экспертизу.
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