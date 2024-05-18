Суд избрал меру пресечения мужчине, совершившему покушение на Фицо

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Специальный уголовный суд в Пезиноке постановил, что 71-летний пенсионер Юрай Цинтула, который обвиняется в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, будет содержаться под стражей. Об этом сообщает Словацкое телевидение.
Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство прокурора. Сторона обвинения была обеспокоена тем, что в противном случае преступник покинет страну или продолжит противоправную деятельность.
Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что текущее состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения не позволяет его транспортировать в больницу в Братиславе.
Напомним, 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы около здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Политик получил ранения в грудь, живот и конечности.
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Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что текущее состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения не позволяет его транспортировать в больницу в Братиславе.
Напомним, 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы около здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Политик получил ранения в грудь, живот и конечности.
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Екатерина Коршунова