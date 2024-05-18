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Суд избрал меру пресечения мужчине, совершившему покушение на Фицо

Суд в Словакии арестовал совершившего покушение на премьера Роберта Фицо
18 мая 2024, 16:00
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Специальный уголовный суд в Пезиноке постановил, что 71-летний пенсионер Юрай Цинтула, который обвиняется в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, будет содержаться под стражей. Об этом сообщает Словацкое телевидение.
Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство прокурора. Сторона обвинения была обеспокоена тем, что в противном случае преступник покинет страну или продолжит противоправную деятельность.

Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что текущее состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения не позволяет его транспортировать в больницу в Братиславе.



Напомним, 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы около здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Политик получил ранения в грудь, живот и конечности.

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#словакия
На шее убитой под Ростовом 8-летней девочки обнаружили пакет
18 мая 2024, 15:33

Фото: iStock/Motortion

На шее убитой в Ростовской области восьмилетней девочки нашли пакет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Местные жители отмечают, что подозреваемый в убийстве ребёнка путался в показаниях. Сначала он говорил, что подвёз школьницу и оставил, а затем – что передал другому человеку. Также очевидцы задаются вопросами об организации, в которой он работал. Там, по их словам, отказываются говорить об автомобиле, на котором передвигался злоумышленник.

На месте убийства полицейские также обнаружили электронную сигарету, которая по неподтверждённым данным и вывела их на след подозреваемого.

Трагедия произошла накануне, 17 мая. 25-летний водитель эвакуатора заметил проходившую мимо школьницу. Он заманил девочку в машину и увёз в поле недалеко от станицы Ольгинская. Родители пытались самостоятельно найти ребёнка 2,5 часа, после чего всё же обратились в полицию. Правоохранители обнаружили тело девочки в районе населённого пункта. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

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#ростовская область
#убийство
#девочка
#трагедия
#уголовное
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Российский флаг подняли над Рейхстагом
Мужчина с помощью дрона поднял российский флаг над Рейхстагом
18 мая 2024, 15:23

Фото: iStock/macky_ch

Мужчина прикрепил российский флаг к дрону и запустил его над зданием Рейхстага в Берлине. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что это произошло ещё 9 мая, однако снимки попали в сеть только несколько дней назад. Пресс-служба парламента Германии подтвердила данный инцидент.

По сообщению издания, квадрокоптер пролетел над восточной стороной здания Рейхстага на высоте порядка 20 метров.

Мужчину задержала берлинская полиция, которая начала расследование уголовного дела по статье о нарушении Закона о воздушном движении.

Кроме того, стало известно, что мужчину уже задерживали за нанесение символа «Z» на башню административной постройки в Потсдаме.

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#германия
#россия
#флаг
#уголовное дело
#задержание
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Москвичка узнала об измене сожителя с проституткой из-за пропавших украшений
Секс-работница вынесла из квартиры москвичей ценностей на 450 тысяч рублей
18 мая 2024, 14:58

Фото: iStock/Motortion

Сожитель москвички пригласил в гости проститутку, которая вынесла из квартиры ценностей на 450 тысяч рублей, об этом сообщает АГН.
По информации СМИ, 15 мая в полицию обратилась жительница столичного района Люблино.

Она сообщила, что из квартиры пропали украшения на общую сумму в 431 тысячу рублей, а также наличные деньги — 15 тысяч рублей. По словам потерпевшей, за день до этого её сожитель пригласил к ним в квартиру девушку лёгкого поведения. Вместе они распивали спиртные напитки, после чего проститутка исчезла.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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78.ru: в Петербурге женщина посадила годовалую дочь на горячую плиту

Человеческие череп и кости обнаружили в лесополосе в Ленобласти

Подозреваемый в покушении на премьера Словакии Фицо доставлен в суд
#проституция
#кража
#москва
#полиция
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В Петербурге мать посадила годовалую дочь на горячую плиту
78.ru: в Петербурге женщина посадила годовалую дочь на горячую плиту
18 мая 2024, 14:07

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Жительница Санкт-Петербурга посадила годовалую дочь на горячую индукционную плиту. Об этом информирует портал 78.ru.
Отмечается, что малышка была госпитализирована. Медики диагностировали у нее ожог левой ягодицы и бедра второй и третьей степени.

Врачи оказывают ей необходимую помощь. Подробности о семье девочки в настоящее время не уточняются.

Ранее сообщалось, что тело четырехлетнего мальчика, который накануне пропал в Бурятии, нашли в стиральной машинке. По предварительным данным, мальчика могли убить и спрятать в стиральной машине в гараже-пристройке его же дома. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#санкт-петербург
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#девочка
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Человеческие череп и кости обнаружили в лесополосе в Ленобласти
18 мая 2024, 13:20

Фото: iStock/Nirut Punshiri

В лесополосе в Ленинградской области обнаружили человеческие череп и кости. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что останки были найдены вечером 17 мая.

По данным телеканала, к месту обнаружения останков трудно проехать на легковой машине из-за особенностей местности. Также в этом районе не ловит связь.

В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. После этого специалисты будут устанавливать причину смерти этого человека.

Ранее сообщалось, что в Петербурге двое мужчин похитили своего знакомого, вывезли в частный дом, избили, а затем повезли в лес и заставили копать себе могилу. Пострадавшему удалось сбежать от злоумышленников. А в отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством» и «Похищение человека».

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#ленинградская область
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#человек
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#смерть
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Подозреваемый в покушении на премьера Словакии Фицо доставлен в суд
18 мая 2024, 13:08

Фото: iStock/BrianAJackson

Писателя Юрая Цинтулу, подозреваемого в совершении покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, доставили в специальный уголовный суд в городе Пезинок на западе страны. Об этом сообщил новостной портал SME.
Отмечается, что 71-летний Цинтула доставлялся в суд при повышенных мерах безопасности.

Ранее мужчина заявлял, что нисколько не сожалеет о содеянном, однако уточнял, что не собирался убивать политика, а хотел лишь навредить ему.

Преступление было совершено по политическим мотивам. Цинтула заявил, что был не согласен с политикой Фицо, поэтому принял решение выстрелить в него. Теперь ему грозит пожизненное заключение свободы.

Отметим, что Фицо на протяжении всего украинского конфликта критикует позицию Запада, отмечая, что конфликт не решится военным путём, а поставка вооружения Киеву только приводит к ещё большему числу жертв.

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#суд
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В Екатеринбурге мужчина жестоко зарезал молодую девушку на глазах у прохожих
В Екатеринбурге мужчина зарезал на улице молодую девушку
18 мая 2024, 12:59

Фото: iStock/Michael Nesterov

Неизвестный мужчина напал с ножом на молодую девушку в Екатеринбурге на глазах у прохожих. Об этом сообщает портал E1.ru.
Жестокое убийство, которое произошло на улице Победы, попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в черном костюме подошел к девушке. Она несколько раз его оттолкнула, после чего он достал из кармана нож и ударил ее в область живота.

Пострадавшая упала на землю, она пыталась подняться, однако не смогла. Преступник быстро скрылся и при этом выбросил орудие убийства.

Очевидцы вызвали медиков, но девушка скончалась до приезда скорой помощи. На место трагедии приехала ее мама.

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#убийство
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#девушка
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Один человек погиб после атаки украинского дрона на Курскую область
18 мая 2024, 12:43

Фото: iStock/maxim4e4ek

Украинский беспилотник атаковал территорию Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
Дрон атаковал машину коммунального предприятия в населённом пункте Городище Рыльского района. От полученных травм скончался один сотрудник.

Смирнов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Второй сотрудник получил осколочное ранение. На место прибыла скорая помощь, которая госпитализировала пострадавшего в Рыльскую центральную районную больницу.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили логистический центр украинской армии в Одесской области.

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#курская область
#всу
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#беспилотник
#погибший
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В Новороссийске 26 тыс. жителей остались без света из-за пожара на подстанции
18 мая 2024, 12:31

Фото: официальный Telegram-канал Андрея Кравченко

В Новороссийске 26 тысяч жителей остались без света в результате пожара на подстанции. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своём Telegram-канале.
Отмечается, что возгорание произошло на подстанции «Кирилловская». Электричество отключилось в нескольких районах города.

После тушения и проведения необходимых мероприятий специалисты выяснят причину пожара.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю отмечает, что пожар вспыхнул в отдельно стоящей масляной трансформаторной подстанции. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Угрозы распространения пожара нет. К тушению были привлечены 16 пожарных и четыре единицы техники.

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#электричество
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#мчс
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