Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что текущее состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения не позволяет его транспортировать в больницу в Братиславе. Об этом политик сообщил во время пресс-конференции.
Калиняк отметил, что Фицо находится в сознании. По словам министра, в ближайшее время можно ожидать позитивный прогноз на восстановление.
Калиняк добавил, что, скорее всего, Фицо не предстоят новые хирургические операции. Уточняется, что правительство Словакии продолжает работу в штатном режиме.
Напомним, 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы около здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Политик получил ранения в грудь, живот и конечности.
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Калиняк добавил, что, скорее всего, Фицо не предстоят новые хирургические операции. Уточняется, что правительство Словакии продолжает работу в штатном режиме.
Напомним, 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы около здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Политик получил ранения в грудь, живот и конечности.
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Екатерина Коршунова