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Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения

Вице-премьер Словакии: состояние Фицо не позволяет перевезти его в Братиславу
18 мая 2024, 15:12
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что текущее состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения не позволяет его транспортировать в больницу в Братиславе. Об этом политик сообщил во время пресс-конференции.
Калиняк отметил, что Фицо находится в сознании. По словам министра, в ближайшее время можно ожидать позитивный прогноз на восстановление.

Калиняк добавил, что, скорее всего, Фицо не предстоят новые хирургические операции. Уточняется, что правительство Словакии продолжает работу в штатном режиме.



Напомним, 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы около здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Политик получил ранения в грудь, живот и конечности.

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Жителей Ивантеевки предупредили о новых способах мошенничества через телефон
18 мая 2024, 15:40

Фото: istockphoto / artoleshko

Ивантеевская Энергосбытовая Компания предупреждает своих абонентов об участившихся случаях телефонного мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Злоумышленники звонят жителям округа с предложением оформить льготу по оплате электроэнергии.

«Злоумышленники представляются сотрудниками энергосбытовой компании и предлагают оформить льготы на оплату электроэнергии. При этом они настоятельно просят сообщить им персональные данные клиента: ИНН, СНИЛС, паспортные данные. <…> Сотрудники АО «ИЭК» не занимаются телефонным информированием о существующих мерах соцподдержки граждан, а сбор и обработку персональных данных осуществляют строго в рамках требований действующего законодательства РФ», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что оформить льготы по ЖКУ можно только в учреждениях соцзащиты населения по месту регистрации, в МФЦ и через ЕПГУ.

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Суду стало известно о связях Фомина в руководстве предприятий Минобороны
Арестованный по делу Иванова Фомин имеет связи в руководстве предприятий МО
18 мая 2024, 15:38

Фото: iStock/vladj55

Арестованный по делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова соучредитель ООО «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин имеет обширные связи в руководстве предприятий Минобороны. Об этом говорится в постановлении Басманного суда Москвы.
Согласно документу, Фомин — доверенное лицо заместителя министра обороны Российской Федерации. По этой причине он обладает возможностью угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства либо иным образом влиять на них, чтобы избежать уголовной ответственности.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Через несколько дней Басманный районный суд Москвы арестовал совладельца «Олимпситистроя» Александра Фомина по обвинению в рамках дачи взятки заместителю министра обороны Иванову.

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Ушла из жизни актриса из «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей»
На 92-м году жизни умерла актриса Наталия Кудрявцева
18 мая 2024, 15:11

Фото: iStock/Imagesines

На 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева. Об этом сообщила пресс-служба «Петербург-концерта», где актриса работала более 40 лет.
Впервые на сцену Кудрявцева вышла в 1954 году. Тогда она устроилась в Ленинградский театр юного зрителя, где служила до 1975 года, став ведущей актрисой театра.

После этого в течение 40 лет актриса проработала в «Петербург-концерте».

В последние годы, несмотря на преклонный возраст, Кудрявцева продолжала выступать с романсами на творческих вечерах.

Кроме того, она снялась в 11 полнометражных картинах и сериалах. Она исполнила роли в популярных многосерийных фильмах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Коллектив «Петербург-концерта» во главе с гендиректором и председателем комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и развитию туризма Общественной палаты Санкт-Петербурга Екатериной Артюшкиной выразили соболезнования в связи со смертью актрисы.

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#санкт-петербург
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Посольства Индии и Пакистана в Киргизии призвали своих граждан быть осторожными
18 мая 2024, 13:58

Фото: iStock/HStocks

Посольства Индии и Пакистана в Киргизии призвали соотечественников быть осторожными после произошедших в Бишкеке беспорядков. Соответствующие сообщения размещены на сайтах индийского и пакистанского диппредставительств.
Напомним, что в ночь на 18 мая в киргизской столице произошли столкновения между жителями города и проживающими в нём студентами из Индии и Пакистана. В результате этого инцидента в больницы обратились 29 человек, двое из которых были госпитализированы. Правоохранительные органы взяли под усиленную охрану общежития, где проживают иностранные студенты.

В посольствах отметили, что несколько общежитий медицинских вузов Бишкека и частные резиденции иностранных студентов подверглись нападению. В этих общежитиях проживают граждане Индии, Пакистана и Бангладеш.

Студентам рекомендовали не покидать общежития без крайней необходимости и в случае возникновения проблем обращаться в диппредставительства.

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#студенты
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Худрука РАМТ Бородина экстренно госпитализировали в Москве
Mash: художественного руководителя РАМТ Бородина госпитализировали с пневмонией
18 мая 2024, 13:50

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Художественный руководитель Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин был экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что медики диагностировали у 82-летнего Бородина затяжную пневмонию, которая началась еще в ноябре 2023 года. По данным источника, течение болезни также осложняют кардиологическая и почечная патологии.

В настоящее время врачи оценивают состояние худрука РАМТ как среднетяжелое. Театральный режиссер начал плохо себя чувствовать неделю назад — у него поднялась температура, появились кашель и слабость.

Ранее сообщалось, что известный российский эстрадный артист, юморист и пародист Юрий Аскаров был госпитализирован в одну из московских клиник. Врачи подозревают у него пневмонию.

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Стало известно, как бакалавры окончат вуз после введения новой системы образования
Бакалавры смогут завершить обучение без перехода на новую систему образования
18 мая 2024, 12:54

Фото: iStock/SeventyFour

Российские студенты, ныне обучающиеся по программе бакалавриата, смогут завершить учёбу, не переходя на новую систему высшего образования. Об этом пресс-служба Минобрнауки России сообщила РИА Новости.
Отмечается, что студенты, которые обучаются по действующим в настоящее время образовательным программам, смогут доучиться по той же программе, на которую поступили.

В ведомстве подчеркнули, что будет установлено соответствие действующих в данный момент специальностей и направлений подготовки в рамках обновлённой системы высшего образования. Выпускники бакалавриата, которые перейдут на новую систему, смогут продолжить обучение по программ специализированного высшего образования – магистратуры.

Ранее министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что с 2025 года в системе российского высшего образования больше не будет использоваться термин «бакалавр».

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#изменения
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В Подмосковье проводят акцию в память о героях ВОВ «Лес будущего»
18 мая 2024, 12:30

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

В Московской области проводят акцию в память о героях Великой Отечественной войны «Лес будущего», об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
«Сегодня мы проводим акцию «Лес будущего» — сажаем деревья в честь героев, которые отдали свои жизни во время Великой Отечественной войны. Она стала частью международной акции «Сад Памяти», которую в 2020 году инициировал наш Президент», — написал Воробьёв.

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

По словам губернатора, за время проведения акции в ней успели принять участие более 5,5 миллионов человек из 50 стран мира.

На территории региона подготовили 16 участков для высадки деревьев, а также более 100 тысяч саженцев сосны, ели и дуба.

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

Организаторы акции подготовили бесплатные автобусы для тех, кто планирует добраться до места проведения акции на общественном транспорте.

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#московская область
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#акция
#деревья
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В Волоколамске открыли памятник заслуженному работнику культуры РСФСР Кожемяко
18 мая 2024, 11:58

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Памятник Антонине Кожемяко торжественно открыли в селе Ярополец. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Событие приурочено к 100-летию со дня рождения Заслуженного работника культуры РСФСР и почётного гражданина Волоколамского района.

«Трудовой путь Антонины Кожемяко начался с 15 лет на кондитерской фабрике «Большевичка» в Москве, с марта 1940 года по октябрь 1941 года работала в Волоколамской типографии. Летом 1941 года она возглавила 150 женщин трудового фронта, которые рыли противотанковые окопы. После освобождения села от гитлеровской оккупации книжку за книжкой, Антонина Павловна возродила Ярополецкую библиотеку», — подлились в пресс-службе администрации.

В мероприятии приняли участие руководители Межрегиональной общественной организации «Кремль», выпускники Московского высшего общевойскового командного училища, почётные жители Волоколамска, яропольчане и представители администрации округа.

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В Пушкино проводят ремонтные работы подъездов
18 мая 2024, 10:48

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В Правдинском замглавы округа Юлия Терёшина и уполномоченная главы Нина Ушакова проверили ход ремонта подъездов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В рамках пешего обхода был проверен ход ремонтных работ в одном из подъездов дома №33 на Степаньковском шоссе.

«Ремонт на объекте начался чуть более недели назад. Здесь покрасят стены, приведут в порядок вхожую группу, освежат перила и заменят окна, где это необходимо. Основной объём задач уже выполнен. В этом году в Правдинском УК «Квадрометр» планирует привести в порядок 11 подъездов, расположенных в многоквартирных домах посёлка», — подчеркнула техдиректор УК «Квадрометр» Елена Соловьёва.

Все работы проводятся совместно с жителями, которые выбирают какие подъезды нуждаются в ремонте, выбирают цвета, дизайн и оформление входных групп.

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