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Суд на Кубани вынес приговор медсестре, из-за которой умерла 10-месячная девочка

29 января 2024, 17:22
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

В Краснодарском крае суд вынес приговор медсестре, по вине которой погибли 10-месячная девочка, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
По информации следствия, трагедия произошла в феврале 2022 года. 25-летняя женщина работала в Темрюкской центральной районной больницы (ЦРБ) медсестрой. В отделение привезли 10-месячную девочку с термическими ожогами.

Во время промывания катетера девочки, медсестра влила в него препарат «Тиопентал натрия» вместо «Гепарин». Её состояние резко ухудшилось и, несмотря на помощь врачей, она скончалась.


В отношении медицинского сотрудника завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В результате, Темрюкский районный суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы.

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#суд
#уголовное медсестра
#краснодарский край
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Странную вспышку света сняли на видео в Челябинске
В Челябинске произошла странная вспышка света
29 января 2024, 17:04

Фото: iStock/MariaKuzkina

Странная вспышка света зафиксирована в пригороде Челябинска. Об этом сообщил глава областной Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, снявший явление на видео.
«Странное свечение только что произошло в северо-западном направлении Челябинска», - написал Дейнеко в своем Telegram-канале.



При этом, по информации издания Baza, после вспышки в районе Красное Поле, а также в соседней деревне Моховички частично пропало электричество.

Других подробностей пока не приводится.

26 января в Телеграм-каналах появилось видео, напугавшее местных жителей. Недавно Ленобласть и Санкт-Петербург подверглись атаке украинских беспилотников, поэтому причина беспокойства граждан понятна. Очевидцы засняли кадры, на которых виден огромный столб белого дыма, поднимающегося из-за деревьев.

В МЧС быстро отреагировали и пояснили, что взрыв произошел по причине плановых работ по добыче гранитной крошки в одном из карьеров.

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#электричество
#telegram
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В Екатеринбурге отец нашел дочь без сознания и отнёс к жене на работу
29 января 2024, 16:49

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Мужчина обнаружил 2-летнюю дочь в квартире в Екатеринбурге без сознания, но не стал вызывать скорую, а отнёс ребёнка к жене на работу.
E1.ru пишет, что девочка находилась дома с папой, старшим братом и сестрой. Дети играли перед телевизором, отец уснул, а мать в это время находилась на рабочем месте.

Мужчина проснулся и обнаружил дочь без сознания. Он набросил на дочь верхнюю одежду и поехал к жене на работу, где супруги и вызвали скорую помощь.

Врачам не удалось спасти ребёнка. Семья считалась благополучной и на учете никогда не состояла. По информации Telegram-каналов, семья переехала в Екатеринбург из Киргизии.

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#происшествие
#семья
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В Москве задержали миллиардера Карена Ваценяна
29 января 2024, 16:32

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Москве задержали миллиардера, владельца крупнейшей в России компании по производству масла, владеющей брендами Ideal и «Олейна», Карена Ванецяна. В Армении он объявлен в розыск за отмывание денег. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, бизнесмена задержали 28 января в центре Москвы. Еще в 2018 году прокуратура Армении возбудила против него дело за отмывание денег с использованием должностных полномочий. В ноябре 2023 году его объявили в розыск.

Следствие выяснило, что Ваценян купил за 15,5 миллионов долларов 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, однако фактически ими владел посол Армении в Ватикане. С помощью незаконных сделок он заработал 35 млн долларов.

А в сентябре 2022 года Ванецян приобрёл российский бизнес американского агротрейдера Bunge. Здесь производятся масла под брендами Ideal, «Олейна» и «Масленица». Сделка завершилась в феврале. Уставный капитал компании бизнесмена после покупки превысил 1,3 млрд рублей.

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#компании
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В питерской школе произошёл взрыв
29 января 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Bozidar Acimov

Взорвалась граната, или нечто на неё очень похожее. Есть пострадавший.
«112» сообщает, что ученик 6 класса питерской Гимназии №2 Ярослав Н. принес в школу предмет, который вызвал у одноклассников интерес. Он оказался похож на гранату. Подержать боеприпас мальчик давал всем желающим. Когда предмет перешёл в руки Савелию Б, произошёл взрыв.

Граната оказалась страйкбольной. Пострадавшего проводили к медработнику, оказали первую помощь. Обошлось без серьёзных травм. На место вызвали полицию.

Ярослав отправился домой, но от неприятного разговора это его не спасёт. Савелия забрала домой мама. Полиция и администрация гимназии начали проверку.

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#дети
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#взрыв
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Бывший следователь получил срок из-за подмены улик по делу о перестрелке в «Москва-Сити»
Экс-следователь сел на 11 лет из-за улик по делу о стрельбе в «Москва-Сити»
29 января 2024, 15:42

Фото: istock / gorodenkoff

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 11 годам тюремного заключения экс-следователя Левона Агаджаняна за фальсификацию улик по уголовному делу о перестрелке в «Москва-Сити». Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу суда.

По информации следствия, подсудимый, работавший следователем в СКР, заменил протоколы и гильзы на месте преступления, после чего привлек невиновного к ответственности.

Агаджанян был задержан сотрудниками ФСБ в 2020 году. В тоже время в федеральный розыск объявили полковника СКР Сергея Синяговского.

Осужденный расследовал перестрелку охранников двух бизнесменов. 17 ноября 2017 года бизнесмен Дмитрий Павлов праздновал 55-летний юбилей в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око». Во время мероприятия охранники гостей виновника торжества поругались из-за неправильно припаркованного авто. Затем стороны начали стрелять друг по другу.

Из-за стрельбы десять человек обратились за помощью к медикам, более 30 человек были задержаны.

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#бизнесмен
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#стрельба
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Поддерживающий Украину мужчина напал на полицейских в центре Москвы
29 января 2024, 15:16

Фото: istock / blinow61

Мужчина распылил перцовый баллончик на троих полицейских возле гостиницы в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.
По информации следствия, 28 января мужчина возле входа в гостиницу на Охотном ряду распилил баллончик в глаза трем сотрудникам правоохранительных органов, а затем толкнул одного из них.

По данным Телеграм-канала Baza, мужчина является 32-летним уроженцем Ставропольского края, его уже несколько раз задерживали за акции в поддержку Украины.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее сообщалось, что на Урале бывший участковый попал под суд после скандала с тайным захоронением. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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Расправившегося с двумя мужчинами из-за громкой музыки россиянина отправили в СИЗО
В Саранске арестовали жителя, убившего двоих мужчин из-за громкой музыки
29 января 2024, 14:50

Фото: istock / Diy13

В Саранске арестовали подозреваемого в убийстве двоих мужчин из-за громкой музыки в машине. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на управление СК по Республике Мордовия.

По данным ведомства, примерно в два ночи 27 января мужчина нанес колото-резаные удары двум 28-летним молодым людям около многоэтажного здания по проспекту 50-летия Октября. Ему не понравилось, что мужчины громко слушали музыку. Потерпевшие скончались на месте, их тела нашли около автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух человек»)УК РФ. В скором времени арестованному предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что Британский косметолог пыталась убить соседку из-за слухов о насилии над детьми. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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СК: В Канске задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в 2006 году
29 января 2024, 14:39

Фото: iStock/Sinicakover

В городе Канск задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки, которое произошло в 2006 году, об этом сообщает Следственный комитет в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, о пропаже 11-летнего ребёнка стало известно в апреле 2006 года. Тогда поиски тела девочки и подозреваемого в её похищении ничего не дали, следственные действия были прекращены.

Однако, в 2024 году, при пересмотре этого дела у следствия появился подозреваемый. По предварительной версии, мужчина привел девочку в один из заброшенных домов в Канске, где задушил ее. Тело убитого ребёнка он спрятал в подвале дома.

В настоящий момент подозреваемый задержан и находится под стражей. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

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Mash: в Чебоксарах учительница пыталась сжечь школу в поддержку Украины
29 января 2024, 14:19

Фото: istock / Zhang Shu

Учительница младших классов пыталась поджечь кабинет в школе №10 в Чебоксарах. Ранее женщина выступила в поддержку украинской армии. Об этом информирует Телеграм-канал Mash.
По данным издания 46-летняя Галина С. пришла в рабочий кабинет, где проводит занятия, и подожгла его. Это вовремя увидел школьный охранник, который вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что родственники начали замечать странности в поведении женщины ещё давно — прошлым летом Галина перестала общаться с окружающими, ушла в себя и хотела продать квартиру, за которую только выплатила кредит. Позже она начала занимать деньги у друзей и родственников. Куда уходили средства, неизвестно, однако женщина говорила, что всё идёт якобы на своё дело.

Педагог также отправила в родительский чат запись, на которой она поддерживает Украину.

Учительницу задержали. На допросе она призналась, что сделала всё это по указке телефонных кураторов. Возбуждено дело о теракте, женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

В результате происшествия пострадавших нет.

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