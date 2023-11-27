Суд приговорил журналистку Баязитову к пяти годам колонии

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Суд приговорил журналистку Александру Баязитову приговорили к 5 годам лишения свободы, наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В сообщении уточняется, что женщину признали виновной в вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка».
Вместе с Баязитовой посудили и Инну Чурилову и Ольгу Архарову. Чурилова сотрудничала со следствие, а также признала свою вину. Её приговорили к лишению свободы на четыре года условно. Архарова также частично признала вину, однако позже отказалась от данных показаний. Она получила 4,5 года тюрьмы.
15 ноября прокурор в Басманном суде запросил 14 лет лишения свободы для Баязитовой.
Напомним, Баязитова и Архарова обвинялись за вымогательства денег в обмен на блокировку негативной информации об Ушакове в Telegram-каналах.
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Вместе с Баязитовой посудили и Инну Чурилову и Ольгу Архарову. Чурилова сотрудничала со следствие, а также признала свою вину. Её приговорили к лишению свободы на четыре года условно. Архарова также частично признала вину, однако позже отказалась от данных показаний. Она получила 4,5 года тюрьмы.
Напомним, Баязитова и Архарова обвинялись за вымогательства денег в обмен на блокировку негативной информации об Ушакове в Telegram-каналах.
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Элина Позднякова