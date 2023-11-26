МВД РФ разыскивает пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна

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МВД РФ объявило в розыск пресс-секретаря корпорации Meta* Стоуна Энди Марка по уголовной статье. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на базу данных ведомства.
«Стоун Энди Марк разыскивается по статье УК РФ», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян