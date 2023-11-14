Трепова*, которую обвиняют в теракте, провалила тест на полиграфе

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Дарья Трепова*, которая проходит обвиняемой в теракте в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, не смогла пройти тест на полиграфе.
78.ru пишет, что исследование доказало, что обвиняемая знала о наличии взрывчатки в статуэтке. Хотя сначала Трепова* говорила следователям, что не знала о взрывном устройстве в статуэтке.
Ранее стало известно, сколько Трепова* заработала за убийство Татарского. Всего с декабря прошлого года по конец марта 2023 исполнительнице перечислили 195 тысяч рублей. Значительная часть этой суммы была потрачена на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, покупку мобильных телефонов, расходы на поездку в Омск на одну из лекций Татарского, гостиницы и квартиры посуточно. Деньги перечислялись из Украины.
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«Полиграф уличил Трепову во лжи: показатели её состояния резко изменялись, когда ей задавали вопрос — знала ли она, что несет в кафе к Татарскому вмонтированную в статуэтку взрывчатку», - заявил собеседник издания.
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Мария Фирсова