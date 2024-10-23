Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова

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Суд продлил арест бывшему замминистра обороны РФ Павлу Попову, обвиняемому в хищении 30 миллионов рублей из средств, выделенных на деятельность подмосковного парка «Патриот». Об этом сообщили в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.
Отмечается, что арест Попову продлен до 22 декабря текущего года. Осужденный принял участие в заседании по видеоконференцсвязи.
Примечательно, что свою вину Попов до сих пор не признает.
Напомним, Павел Попов был задержан 29 августа. Его подозревают в махинациях, связанных с финансированием парка «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. Согласно данным следствия, экс-замминистра обороны присвоил 30 миллионов рублей. 29 августа 235-й гарнизонный военный суд Москвы постановил заключить его под стражу.
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Примечательно, что свою вину Попов до сих пор не признает.
Напомним, Павел Попов был задержан 29 августа. Его подозревают в махинациях, связанных с финансированием парка «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. Согласно данным следствия, экс-замминистра обороны присвоил 30 миллионов рублей. 29 августа 235-й гарнизонный военный суд Москвы постановил заключить его под стражу.
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Екатерина Коршунова