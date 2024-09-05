Бывший замминистра обороны Попов отказался давать показания по делу о хищениях

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Бывший заместитель министра обороны Павел Попов, задержанный по делу о хищениях в подмосковном парке «Патриот», не признал вину и отказался давать показания. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Генерал сослался на 51-ю статью Конституции России, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких. Однако, как отмечает издание, другие фигуранты дела начали сотрудничать с Главной военной прокуратурой и дали показания, изобличающие Попова.
Павел Попов был задержан 29 августа. Его подозревают в махинациях, связанных с финансированием парка «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. Следствие утверждает, что экс-замминистра обороны присвоил 30 миллионов рублей. 29 августа 235-й гарнизонный военный суд Москвы постановил заключить его под стражу до 29 октября.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии впервые в истории задержали агента японских спецслужб. Об этом сообщает белорусское издание АТN. Шпион собирал информацию о происходящем в стране.
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Павел Попов был задержан 29 августа. Его подозревают в махинациях, связанных с финансированием парка «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. Следствие утверждает, что экс-замминистра обороны присвоил 30 миллионов рублей. 29 августа 235-й гарнизонный военный суд Москвы постановил заключить его под стражу до 29 октября.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии впервые в истории задержали агента японских спецслужб. Об этом сообщает белорусское издание АТN. Шпион собирал информацию о происходящем в стране.
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Елена Перлова