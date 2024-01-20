Суд в Италии оправдал осуждённых за нацистское приветствие

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В Италии разрешили вскидывать правую руку на памятных мероприятиях, если это не является пропагандой фашизма. Об этом сообщил телеканал RAI.
В 2016 году произошёл инцидент: несколько участников памятной демонстрации приветственно подняли правую руку. В результате за реабилитацию фашизма были осуждены восемь человек.
Позднее от этих граждан поступила апелляция. В ходе пересмотра дела в Верховном суде Италии приняли решение, что данный случай не является преступлением, поскольку не нарушал общественный порядок. При этом, если бы тогда зафиксировали угрозу порядку, жест считался бы оскорблением чувств ряда категорий людей.
Если затрагивать российское законодательство, то согласно ему подобные жесты и демонстрирование нацистской символики являются преступлениями. Гражданин, попавшийся впервые, наказывается по Административному кодексу. В случае повторных инцидентов, последует наказание по Уголовному кодексу в виде лишения свободы.
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Позднее от этих граждан поступила апелляция. В ходе пересмотра дела в Верховном суде Италии приняли решение, что данный случай не является преступлением, поскольку не нарушал общественный порядок. При этом, если бы тогда зафиксировали угрозу порядку, жест считался бы оскорблением чувств ряда категорий людей.
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Анастасия Чинкова