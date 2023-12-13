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СМИ: депутаты в Болгарии, споря о помощи ВСУ, назвали друг друга фашистами

БНР: болгарские депутаты, обсуждая помощь ВСУ, назвали друг друга фашистами
13 декабря 2023, 20:42
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии в пылу дискуссии о финансовой помощи Украине начали называть друг друга фашистами. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Отмечается, что в болгарском парламенте состоялось голосование относительно гарантийного соглашения с Еврокомиссией о предоставлении второго транша запланированной помощи Украине, размер которого составляет 3,6 миллиарда евро. Против данного соглашения проголосовали 48 парламентариев.

Необходимость принятия гарантийного соглашения вызвала гнев оппозиции и привела к взаимным обвинениям в фашизме и предательстве интересов государства. Сообщается, что в открытую конфронтацию вступили лидер пророссийской партии «Возрождение» Костадин Костадинов, заместитель спикера Росица Кирова и сопредседатель фракции ПП-ДБ Атанас Атанасов.

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В парламенте Словакии призвали к нормализации отношений с Россией
Вице-спикер парламента Словакии заявил, что не считает Россию врагом
13 декабря 2023, 21:00

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага заявил, что Россия не является врагом для республики. Об этом Блага написал в социальных сетях по итогам встречи с российским послом.
Блага подчеркнул, что принять российского посла является для него честью. Он также отметил, что лично будет способствовать налаживанию словацко-российских отношений. Вице-спикер добавил, что всегда считал РФ и её народ дружественными.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ. Глава МИД подчеркнул, что Россия открыто говорит об этом с союзниками. По словам Лаврова, большинство из них осознает западный замысел.

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В России рост цен на яйца продолжает ускоряться
Цена на яйца в России выросла еще на 4,55% за минувшую неделю
13 декабря 2023, 20:37

Фото: iStock/ra3rn

В России с 5 по 11 декабря цены на куриные яйца выросли на 4,55%, на прошлой неделе рост составил 4,23%. Такие данные приводит Росстат.
«Цены на яйца куриные в 49 субъектах Российской Федерации выросли на 0,2–5,0%, в 33 субъектах — на 5,1–13,5%. В Забайкальском крае и Еврейской автономной области цены не изменились», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в Тюменской области яйца даже подешевели на 0,8%. 

Таким образом, с начала текущего года по 11 декабря яйца подорожали на 46,2%. Однако стоимость охлажденной и мороженой курицы снижается уже вторую неделю подряд.

Ранее Министерство сельского хозяйства РФ сообщало, что поставки куриных яиц из Азербайджана и Турции в ближайшее время может стабилизировать внутрироссийские цены на этот продукт. Отмечается, что была принята оперативная мера в виде обнуления импортных пошлин на ввоз в страну 1,2 миллиарда яиц сроком на полгода.

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#цены
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#рф
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СМИ: ЕС разморозит для Венгрии заблокированные ранее десять миллиардов евро
AFP: ЕС разблокирует для Венгрии финансирование в размере 10 млрд евро
13 декабря 2023, 20:20

Фото: iStock/sinonimas

Евросоюз разблокирует для Венгрии 10 миллиардов евро, которые были заморожены ранее. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявление ЕС.
Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что в рамках общения с украинским лидером Владимиром Зеленским на выходных премьер Венгрии Виктор Орбан намекнул, что разблокирование венгерских денежных средств Евросоюзом — это один из аспектов его позиции в отношении Украины.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержка Киева со стороны Запада не может изменить ход специальной военной операции. 

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#венгрия
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WP: Американские власти были ошеломлены утечкой данных разведки по Украине
13 декабря 2023, 19:16

Фото: istockphoto/icholakov

После произошедшей нынешней весной утечки разведывательных данных по Украине из Пентагона американские власти запросили у крупных СМИ информацию о том, что из попавшего к ним в руки они намерены обнародовать. Руководство Вашингтона было просто в ярости.
Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, которые пообщались с журналистами на условиях полной анонимности. По словам источников, утечка данных разведки раскрыла информацию о слабостях Украины в области обслуживания поврежденных боевых машин, а также о сокращении поставок боеприпасов для систем ПВО.

Со слов чиновников, представители Белого дома были «ошеломлены и в ярости» из-за данного инцидента. Им самим пришлось тогда отвечать на множество запросов со стороны назойливых СМИ. Газета The New York Times, в частности, писала, что сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра начал «сливать» секретные документы Пентагона на сервер в Discord ещё в феврале прошлого года.

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#пво
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Американист Межуев назвал утешительным призом обещания Байдена Зеленскому
13 декабря 2023, 18:40

Фото: istockphoto.com/Стрингер

Американист Борис Межуев заявил, что обещанные Вашингтоном Киеву $200 млн являются лишь утешительным призом для Украины, которой будет недостаточно этих средств.
«$200 млн — это ничто для поддержания украинской экономики на плаву. Возможно, этого хватит для обеспечения какими-то необходимыми снарядами на ближайшее время, но в принципе, конечно, стратегическую ситуацию это не меняет. Скорее это утешительный приз», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Межуев.

Он добавил, что американские республиканцы будут лишь использовать Украину скорее для решение своих внутреннеполитических задач, а не помогать ей. Сам же вопрос помощи Украине, который обязательно будет поднят и решён положительно, лишь ещё больше разделит Белый дом и Конгресс США.

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#сша
#украина
#россия
#политика
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Zet: Новый премьер Польши Туск отправил в отставку всех руководителей спецслужб
13 декабря 2023, 18:27

Фото: istockphoto/macky_ch

Новое правительство Польши под руководством премьер-министра Дональда Туска предложило отставку руководителям пяти ведущих спецслужб страны. Парламентская комиссия поддержала это решение.
Таким образом, свои посты покинули руководители Агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства разведки, Службы военной разведки и Службы военной контрразведки, сообщает радио Zet. Отмечается, что Парламентская комиссия по вопросам спецслужб рассмотрела предложение Туска и дала по нему положительное заключение.

Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новое правительство в среду, 13 декабря. Принятие решения о реорганизации и кадровых перестановках в руководстве спецслужб стало одним из первых значимых изменений, предпринятых после смены руководства страны.

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#польша
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Кадыров решил взять отпуск и «посмотреть на работу со стороны»
13 декабря 2023, 17:16

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что намерен взять отпуск и посмотреть на свою работу со стороны. Об этом он заявил в ходе общения с жителями региона в формате прямого эфира.
На вопрос о том, как свое здоровье может оценить Кадыров в настоящий момент, он ответил, что в конце 2024 года намерен отдохнуть и взять отпуск.

Он пояснил, что намерен понять, какими проектами стоит заняться в дальнейшем, и чего «не хватило» прежде. 

Прежде сообщалось, что глава Чечни испытывает проблемы со здоровьем, в связи с чем прибыл на лечение в Кремлевскую больницу в Москву. Оказалось, что подобную информацию распространяли украинские телеграм-каналы. Позже Кадыров опроверг слухи о недомогании и назвал такую информацию откровенной ложью. 

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#отпуск
#здоровье
#лечение
#кадыров
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Британский премьер Сунак не смог войти в собственную резиденцию - видео
Британский премьер Сунак не смог войти в собственную резиденцию на Даунинг-стрит
13 декабря 2023, 17:01

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не смог войти в свою собственную резиденцию, расположенную по адресу Даунинг-стрит, 10. За конфузом коллеги наблюдал премьер Нидерландов Марк Рютте.
Во время официального визита премьер-министра Нидерландов в Лондон Сунак по традиции встретил его у порога резиденции. После рукопожатия политики попытались войти внутрь, но не смогли, сообщает телеграм-канал «Bild на русском». Дверь оказалась заперта. Британский премьер попытался открыть ее, но не сумел этого сделать. Сунак и Рютте уже стали пробовать найти другой вход, когда дверь открылась изнутри и министров впустили в резиденцию.

Оказывается, из соображений безопасности дверь на Даунинг-стрит возможно открыть только изнутри. Риши Сунак, вероятно, просто забыл об этом, а охранник внутри не успел вовремя открыть дверь, поэтому и произошла заминка.






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#традиции
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#премьер-министр
#безопасность
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Названо необходимое число мобилизованных украинцев для восполнения потерь ВСУ
NYT: в ВСУ для восполнения потерь нужно мобилизовать по 20 тысяч человек в месяц
13 декабря 2023, 15:53

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Чтобы восполнить потери ВСУ и совершить ротацию, Киеву нужно будет мобилизовать по 20 тысяч человек ежемесячно. Об этом пишет издание New York Times, ссылаясь на слова бывшего командующего украинским батальоном Евгения Дикого.
Украинское командование не оглашает количество потерь в рядах ВСУ, однако очевидно, что для восполнения рядов военных, необходимо проводить наборы на службу ежемесячно в течение всего будущего года. 

В начале осени американское издание Time сообщало, что на Украине мобилизуют мужчин в возрасте 43 лет. Прежде выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет был запрещен. Такая мера введена из-за нехватки бойцов в рядах ВСУ, сообщало агентство, ссылаясь на слова помощника президента Украины.  

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