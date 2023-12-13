СМИ: депутаты в Болгарии, споря о помощи ВСУ, назвали друг друга фашистами

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Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии в пылу дискуссии о финансовой помощи Украине начали называть друг друга фашистами. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Необходимость принятия гарантийного соглашения вызвала гнев оппозиции и привела к взаимным обвинениям в фашизме и предательстве интересов государства. Сообщается, что в открытую конфронтацию вступили лидер пророссийской партии «Возрождение» Костадин Костадинов, заместитель спикера Росица Кирова и сопредседатель фракции ПП-ДБ Атанас Атанасов.
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