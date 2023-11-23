Суд в Москве арестовал мужчин, заставивших детей извиняться на коленях

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Тимирязевский суд Москвы арестовал двух мужчин, которые заставили подростков извиняться на коленях, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
По информации следствия, 19 ноября во дворе одного из жилых домов на севере Москвы двое взрослых мужчин подошли к компании подростков, заставили их встать на колени и извиняться за свои игры. При этом, отмечается, что одного из парней избили палкой.
Мужчин обвиняют в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Как отметили представители столичной прокуратуры в своём Telegram-канале, в суде мужчины отказались признавать вину за содеянное, а также выступали против меры наказания в виде ареста.
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Евгения Парфентьева