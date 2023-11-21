В Люберцах соцработница убила своего сожителя-подчинённого кухонным ножом

Фото: iStock/tanawit sabprasan
В городе Люберцы Московской области соцработница убила своего возлюбленного прямо в квартире пенсионера, за которым они ухаживали, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 48-летняя подозреваемая является индивидуальным предпринимателем и оказывает услуги по уходу за пожилыми людьми на дому. Последние шесть лет на неё работал мужчина, который также приходился ей сожителем.
20 ноября женщина пришла в квартиру к пенсионеру, за которым ухаживал её сожитель, чтобы проверить, насколько качественно он выполняет свою работу. В результате между двумя соцработниками завязалась перепалка, в ходе которой женщина схватила кухонный нож и несколько раз пырнула им своего сожителя. Мужчина скончался на месте.
После совершенного преступления, женщина сама позвонила в полицию и заявила, что пришла в квартиру и обнаружила в ней труп сожителя. Дверь, якобы, была открыта. Находившийся в квартире пенсионер не смог ничего объяснить, поскольку плохо осознает происходящее вокруг.
Полиции, однако, удалось установить причастность женщины к убийству.
Подозреваемую задержали, теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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20 ноября женщина пришла в квартиру к пенсионеру, за которым ухаживал её сожитель, чтобы проверить, насколько качественно он выполняет свою работу. В результате между двумя соцработниками завязалась перепалка, в ходе которой женщина схватила кухонный нож и несколько раз пырнула им своего сожителя. Мужчина скончался на месте.
Полиции, однако, удалось установить причастность женщины к убийству.
Подозреваемую задержали, теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева