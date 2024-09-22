Суд вынес приговор бывшей помощнице Сергея Шнурова за кражи

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Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшей помощнице и администратору певца Сергея Шнурова Анастасии Кулагиной. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
По данным следствия, Кулагина неоднократно воровала деньги с банковских карт лидера группы «Ленинград» и его супруги Ольги. В общей сложности она украла у семьи 5,5 миллионов рублей.
Суд признал женщину виновной и приговорил к восьми годам тюрьмы условно. Также её обязали выплатить компенсацию за причинённый певцу и его жене ущерб.
В ходе проведения следственных мероприятий Кулагина сначала отказывалась признавать вину. Однако позднее раскаялась и попросила прощения у Ольги Шнуровой.
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Суд признал женщину виновной и приговорил к восьми годам тюрьмы условно. Также её обязали выплатить компенсацию за причинённый певцу и его жене ущерб.
В ходе проведения следственных мероприятий Кулагина сначала отказывалась признавать вину. Однако позднее раскаялась и попросила прощения у Ольги Шнуровой.
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Анастасия Чинкова