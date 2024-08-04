Стало известно, что запрещено Сергею Шнурову перед концертами

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Певцу Сергею Шнурову запретили пить алкоголь и курить перед концертом. Об этом информирует kp.ru.
В ходе разбирательств по делу о сорвавшихся концертах исполнителя Арбитражный суд постановил, что Шнуров не может публично выступать, принимать участие в рекламной деятельности, концертах и других мероприятиях без предварительного согласия агента. Солист «Ленинграда» также не вправе использовать политические слоганы или символы.
Согласно информации источника, Шнурову необходимо стремиться минимизировать или же полностью исключить употребление алкоголя, табака и вредной пищи.
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