Суд вынес приговор челябинцу за угрозы отрезать учительнице язык

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В Челябинске суд приговорил к 10 месяцам ограничения свободы 37-летнего Руслана Панченкова, который угрожал школьной учительнице и оскорблял ее. Об этом пишет «74.ru».
Напомним, в прошлом месяце Панченков, являясь отцом одного из учеников школы №71, ворвался в класс и накинулся на преподавательницу с угрозами отрезать ей язык и прочими оскорблениями. Одним из поводов для конфликта стал запрет его ребенку со стороны педагога разговаривать по-цыгански.
После случившегося женщину госпитализировали, у нее диагностировали инсульт. Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке заявил, что власти региона окажут необходимую помощь пострадавшей.
В результате мужчину отправили под домашний арест за мелкое хулиганство.
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После случившегося женщину госпитализировали, у нее диагностировали инсульт. Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке заявил, что власти региона окажут необходимую помощь пострадавшей.
В результате мужчину отправили под домашний арест за мелкое хулиганство.
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Екатерина Коршунова