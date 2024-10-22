В США школьники съели мармеладных мишек и начали испытывать странные ощущения

Фото: iStock/nadisja
В Калифорнии ученики средней школы Уолтера Рида съели мармеладных мишек с неизвестным веществом и начали испытывать странные ощущения. Об этом сообщает People.
17 школьников в возрасте 12-13 лет пожаловались на тошноту, рвоту, вялость и тревожность. По их словам, до ухудшения самочувствия они ели мармелад. Испугавшись, что учащиеся могли случайно принять наркотики, школьная медсестра вызвала скорую помощь.
К зданию учебного заведения также подъехали правоохранители, съемочные группы, а также были вертолеты. Прибывшие врачи осмотрели школьников и госпитализировали двоих.
Жизням пострадавших ничего не угрожает. В результате экспертизы было установлено, что вещество, которое попало в организм детей, не является фентанилом, обычно содержащимся в наркотическом мармеладе. На данный момент медикам так и не удалось определить, что съели школьники.
Читайте также:
15-летний подросток жестоко убил пять членов своей семьи в США
В России восьмиклассница подделала паспорт ради секса с мужчиной
В Москве задержали педагога, которая годами совращала 12-летних учениц
К зданию учебного заведения также подъехали правоохранители, съемочные группы, а также были вертолеты. Прибывшие врачи осмотрели школьников и госпитализировали двоих.
Жизням пострадавших ничего не угрожает. В результате экспертизы было установлено, что вещество, которое попало в организм детей, не является фентанилом, обычно содержащимся в наркотическом мармеладе. На данный момент медикам так и не удалось определить, что съели школьники.
Читайте также:
15-летний подросток жестоко убил пять членов своей семьи в США
В России восьмиклассница подделала паспорт ради секса с мужчиной
В Москве задержали педагога, которая годами совращала 12-летних учениц
Екатерина Коршунова