Суд вынес приговор экс-замминистра культуры за махинации с «Пушкинской картой»

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Тверской суд Москвы вынес приговор экс-замминистра культуры Ольге Яриловой за включение музея мороженого в программу «Пушкинской карты». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам прокурора, музей мороженого нельзя было вносить в перечень мест, где можно приобрести льготные входные билеты с помощью «Пушкинской карты». Данная площадка не имеет статуса музея, её программа носит развлекательный характер. Также там очень дорогие входные билеты. В результате из государственного бюджета музею необоснованно было выплачено 125 миллионов рублей.
В отношении Яриловой было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Она не признала свою вину по делу, заявив, что экскурсия по музею подходит под требования и очень нравится детям.
В итоге суд приговорил Ярилову к семи годам лишения свободы.
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В отношении Яриловой было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Она не признала свою вину по делу, заявив, что экскурсия по музею подходит под требования и очень нравится детям.
В итоге суд приговорил Ярилову к семи годам лишения свободы.
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Анастасия Чинкова