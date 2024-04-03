К программе «Пушкинская карта» присоединились более 300 подмосковных учреждений культуры

Программа «Пушкинская карта» объединила уже более 260 тыс. жителей Подмосковья. К программе присоединились свыше 300 учреждений культуры региона. С начала года по карте было куплено 150 тыс. билетов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Там напомнили, что программу инициировал президентом Владимир Путин, чтобы молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могли посещать культурные мероприятия за счёт государства. Номинал «Пушкинской карты» – 5 тыс. рублей. По данным министерства, чаще всего участники посещают по карте кино, театры и дома культуры.
В апреле для жителей и гостей Подмосковья подготовили разнообразные мероприятия. Так, 5 и 6 апреля Московский областной театр драмы и комедии представит в Ногинске трагикомедию «Сарабанда. Прогноз погоды», 12 и 13 апреля – комедию «Всё будет хорошо».
В культурном центре им. Любови Орловой в Звенигороде покажут спектакль «Горе от ума» по комедии Александра Грибоедова. Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник 6 апреля приглашает на авторскую экскурсию «Туринский портрет, или почему мы хотим знать, как выглядел да Винчи».
В тот же день Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре проведёт концерт «Я помню чудное мгновенье» к 220-летию со дня рождения Михаила Глинки. А 13 апреля там же пройдёт концерт «Романтика гобоя».
Мемориальный музей-заповедник Петра Чайковского в Клину 13 апреля пригласит на концерт лауреатов II международного музыкального конкурса Алисы Гицба.
Всю информацию о доступных по «Пушкинской карте» событиях можно найти по ссылке.
Оформить «Пушкинскую карту» можно в приложении Госуслуги.Культура.
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В апреле для жителей и гостей Подмосковья подготовили разнообразные мероприятия. Так, 5 и 6 апреля Московский областной театр драмы и комедии представит в Ногинске трагикомедию «Сарабанда. Прогноз погоды», 12 и 13 апреля – комедию «Всё будет хорошо».
В тот же день Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре проведёт концерт «Я помню чудное мгновенье» к 220-летию со дня рождения Михаила Глинки. А 13 апреля там же пройдёт концерт «Романтика гобоя».
Мемориальный музей-заповедник Петра Чайковского в Клину 13 апреля пригласит на концерт лауреатов II международного музыкального конкурса Алисы Гицба.
Всю информацию о доступных по «Пушкинской карте» событиях можно найти по ссылке.
Оформить «Пушкинскую карту» можно в приложении Госуслуги.Культура.
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Лора Луганская