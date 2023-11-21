Суд заочно арестовал участницу группы Pussy Riot Толоконникову*

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Московский городской суд заочно арестовал участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову*, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.
«Толоконниковой* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.Напомним, Толоконникову* обвиняют по статье об оскорблении чувств верующих, при этом, какой именно поступок активистки привёл к возбуждению уголовного дела – не уточняется. В рамках этого процесса 29 марта 2023 года Толоконникова* была объявлена в международный розыск.
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*Признана иностранным агентом на территории РФ
Евгения Парфентьева