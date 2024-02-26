Судью из Иллинойса отправили в отставку за отмену приговора подростку-насильнику

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Судья из Иллинойса Роберт Эдриан был отстранен от должности после того, как отменил свой собственный, вынесенный ещё в 2021 году, приговор подростку, совершившему сексуальное преступление. Об этом пишет издание Daily Mail.
Судебная комиссия Иллинойса отстранила судью округа Адамс от должности после того, как провела трехдневное слушание в Чикаго по жалобе на него.
В октябре 2021 года Адриан признал 18-летнего на тот момент Дрю Клинтон из Тейлора, Мичиган, виновным в сексуальном насилии над 16-летней Кэмерон Вон во время выпускного вечера. Однако спустя несколько месяцев судья заявил о том, что подросток отсидел "достаточно" времени за решеткой (148 дней) и теперь может его освободить.
В вынесенном в пятницу решении судебной комиссии говорится, что судья Адриан «неоднократно совершал неправомерные действия» и злоупотреблял своим служебным положением, «чтобы потакать собственному чувству справедливости в обход закона». Адриана также обвинили во лжи под присягой о причинах отмены приговора и в том, что он выгнал прокурора из зала суда после того, как последнему понравился пост в социальных сетях с критикой судьи.
Комиссия написала, что нашла утверждение Адриана о том, что «он отменил свой вывод о виновности, основанный на пересмотре доказательств и его выводе о том, что штат не смог доказать свою правоту, уловкой — попыткой ответчика оправдать отмену решения post hoc».
Сам судья назвал своё отстранение от должности абсолютно незаконным, заявив о том, что он всегда поступал правильно.
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В октябре 2021 года Адриан признал 18-летнего на тот момент Дрю Клинтон из Тейлора, Мичиган, виновным в сексуальном насилии над 16-летней Кэмерон Вон во время выпускного вечера. Однако спустя несколько месяцев судья заявил о том, что подросток отсидел "достаточно" времени за решеткой (148 дней) и теперь может его освободить.
Комиссия написала, что нашла утверждение Адриана о том, что «он отменил свой вывод о виновности, основанный на пересмотре доказательств и его выводе о том, что штат не смог доказать свою правоту, уловкой — попыткой ответчика оправдать отмену решения post hoc».
Сам судья назвал своё отстранение от должности абсолютно незаконным, заявив о том, что он всегда поступал правильно.
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