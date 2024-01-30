Таможенники обнаружили контрабанду в 600 бутылок алкоголя на судне из Кореи

Фото: istock / Vicky Gosselin
Федеральная таможенная служба России обнаружила 600 бутылок контрабандного алкоголя в тайнике судна из Южной Кореи, которые спрятал один из матросов. Об этом сообщается Телеграм-канале ведомства.
В тайнике таможенники обнаружили 335 литров алкоголя без акцизных марок. Стоимость контрабанды оценивается более чем 870 тысяч рублей.
«Матрос признался, что купил товары в личных целях в порту Пусана и намеренно скрыл их от таможенного контроля.», — сообщает ФТС.
Ранее сообщалось, что студентка из Воронежа собиралась перевезти в Европу 673 кг кокаина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
В Калужской области мужчина и ребёнок заживо сгорели в салоне BMW
Алина Юрчак