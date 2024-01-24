ФСБ: Студентка из Воронежа собиралась перевезти в Европу 673 кг кокаина

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Следователи ФСБ предъявили обвинение бывшей студентке медицинского колледжа из Воронежа в покушении на контрабанду кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«21-летней бывшей студентке медицинского колледжа, уроженке Алма-Аты, проживающей в Воронеже, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на контрабанду наркотиков в особо крупном размере)», — отметили в воронежском региональном управлении ФСБ.Кроме того, правоохранители уточнили, что партию кокаина весом в 673 килограмма она с подельником планировала транзитом перевезти из Москвы в страны ЕС.
Ранее Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности и таможенники при досмотре судна в порту Санкт-Петербурга обнаружили и изъяли партию кокаина весом более тонны. Стоимость наркотики составляет около 11 миллиардов рублей.
По сообщению телеграм-канала Mash, корабль, на котором был найден контейнер с запрещёнными веществами, прибыл в Северную столицу из Никарагуа. Преступники спрятали около тысячи брикетов с белым порошком в верхней части грузового модуля. Проведенная экспертиза подтвердила, что в упаковках находился наркотик.
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Артем Путинцев