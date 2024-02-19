Таможенники в Ленобласти задержали женщину, перевозившую 200 эмбрионов

Фото: пресс-служба ФТС России
На пункте пропуска Ивангород в Ленинградской области сотрудники таможни задержали женщину, которая перевозила в чемодане 200 пластмассовых эмбрионов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.
Женщина объяснила, что перевозила груз по просьбе третьих лиц. По данному факту возбуждено административное дело. Выясняются все подробности.
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