ФТС: В Псковской области изъяли полтонны гашиша на 800 миллионов рублей

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В Псковской области изъяли полтонны гашиша стоимостью в 800 миллионов рублей, об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
«Две крупные партии гашиша не позволили ввезти в Россию сотрудники Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с УФСБ России по Псковской области. Из незаконного оборота изъято 478 килограмм наркотика стоимостью свыше 800 миллионов рублей», — прокомментировали ситуацию в ФТС.
Отмечается, что наркотики на территорию России пытались ввезти граждане Сербии. С собой они везли два прибывших из Латвии тягача, в которых и находились наркотические вещества.
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Евгения Парфентьева