ТАСС: данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на Ил-76

Фото: iStock/Sergey Tinyakov
Данные черных ящиков самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, указывают, что на воздушное судно было совершено внешнее воздействие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Данные черных ящиков исключают все возможные версии крушения Ил-76 и подтверждают, что самолет подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе. Все очевидно», - пояснил источник.
По его словам, специалисты продолжат анализ данных черных ящиков. Процесс уже приближается к окончанию. При этом он отметил, что спешки нет.
Читайте также:
«Это преступление»: Путин допустил, что Ил-76 с пленными ВСУ сбили по ошибке
Следственный комитет установил место, из которого была запущена сбившая Ил-76 ракета
Захарова: без поддержки Киева из-за рубежа атака на Ил-76 была бы невозможна
Элина Позднякова